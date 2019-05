En voz de la presidencia nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), empresarios de México solicitaron a legisladores de Morena, PAN y PRI que los apoyen en la concreción de una política industrial que sea regida desde el Poder Ejecutivo.

En la segunda jornada de actividades de la Convención Nacional de Industriales (CNI) de 2019, el presidente del organismo, Enoch Castellanos Férez, expresó que la Canacintra busca un diálogo permanente con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para llegar a acuerdos que faciliten la estabilidad del país.

“Para nosotros es indispensable que las voluntades políticas converjan a nivel federal para abatir desigualdades y crear un México más justo”, dijo.

Frente a diputados y senadores convocados en el foro, realizado por la Canacintra en Ciudad de México, Enoch Castellanos manifestó: “En materia legislativa, aprovecho la asistencia de los legisladores para solicitarles muy puntualmente que nos ayuden a formalizar una política industrial”.

Esta consiste, dijo, en dar énfasis a la innovación y desarrollo, pues “no podemos avanzar como país y no podemos pretender el pagar mejores salarios si estamos compitiendo con otras empresas únicamente por precio”.

Por ello, “necesitamos que se vuelvan a articular las políticas de inversión en innovación y desarrollo tecnológico, que hagamos un sistema que tenga el concurso de las empresas, pero que sea regido desde el Poder Ejecutivo”.

Por otro lado, dijo que el sector industrial se manifiesta a favor de que las compras de gobierno sirvan como un motor de la economía.

“Son muy relevantes, el gasto del gobierno representa como el 23 por ciento del PIB y sabemos que una buena parte es gasto corriente, pero hay otra en donde, si se le da prioridad o incluso si se reservan algunas compras para micro, pequeña y mediana empresa, le damos trabajo a quien gane. Cuando se invierte en una mipyme se crean empleos, no así en las grandes empresas”, expuso el presidente de la Canacintra.

Ante ello, la diputada federal del PRI Soraya Pérez planteó que para crecer se requiere inversión.

“Pero para tener inversión necesitamos tener un ambiente de confianza, de estabilidad, de transparencia y de competitividad, y ahí es donde estamos atorados en esta administración”, señaló.

Y agregó que la Cámara de Diputados desea alcanzar el 4 por ciento propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, pues es el número mágico de los economistas porque es el del crecimiento y con el que todos los mexicanos podrían tener un empleo digno.

Sin embargo, “como Cámara de Diputados desafortunadamente hubo una primera decisión legislativa que me parece que no abona a este crecimiento, que fue la discusión del paquete económico”, dada, dijo, aún con el furor provocado tras el triunfo del partido en el poder.

En su momento, Gustavo Madero, senador del PAN, expresó que los ciudadanos, pero más los industriales, tienen el reto de descifrar el momento que está viviendo el país y entender la nueva lógica que permea en México y en el mundo para actuar y aprovechar el momento de la mejor manera.

“¿Qué va a hacer el Poder Legislativo para coadyuvar al crecimiento económico de México y lograr la meta del 4 por ciento? Yo les diría que lo primero que debemos hacer es hablar con la verdad: hay que reconocer que no vamos a crecer al 4 por ciento; no así, no de esta manera”.

Este mensaje, añadió, hay que comunicárselo al jefe del Ejecutivo: “Lo que tiene que haber son políticas públicas que lo sustenten (el crecimiento del 4 por ciento), y si uno ve las políticas públicas, no cuadran para lograrlo”.

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, en su intervención dijo que en la Cámara de Diputados “estamos haciendo mucho” por el desarrollo económico.

“¿Qué le duele más a este país? La corrupción, la violencia, y que no tengamos un Estado de derecho. Todos estaríamos de acuerdo en que, si nuestro país erradica la corrupción, tiene un Estado de derecho y logra la pacificación, sería un país mucho más atractivo para la inversión, con mayores posibilidades de tener desarrollo económico, y esa ha sido la agenda prioritaria en la Cámara de Diputados, ha sido la agenda que ha impulsado el gobierno”.

También señaló que, aunque no es posible medir con exactitud el impacto económico de erradicar la corrupción y la violencia y tener un Estado de derecho, “sí sabemos que tenemos que ir por ahí”.