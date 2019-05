Un juez de distrito de la Ciudad de México concedió al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, una suspensión definitiva para que a su vehículo no se aplique el programa Hoy No Circula.

Esto, comentó el fiscal, con el objetivo de que la norma de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal tome en cuenta las emisiones de ozono del vehículo y no el año de su fabricación, por lo que descartó que esté incumpliendo la ley.

“Todos los vehículos que cumplan la norma nacional respecto a las emisiones, tienen el derecho a circular. Si tú tienes un vehículo que pasa todas la pruebas, no te pueden impedir circular . El amparo es para demostrar que un vehículo que ha cumplido con todos los requisitos, puede y debe circular”, explicó Gertz Manero a la periodista Denise Maerker en Atando Cabos, de Radio Fórmula.

— Denise Maerker (@DeniseMaerker) 7 de mayo de 2019

La suspensión fue concedida el pasado 29 de abril, bajo el expediente 334/2019; el próximo 15 de mayo se dictará sentencia sobre el caso.

