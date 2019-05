Los cuatro militares de mayor rango implicados en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta complicidad en robo de combustible faltaron a la audiencia penal convocada este viernes 17 de mayo por una jueza federal del Reclusorio Sur, en la cual se presentaría la imputación y los cargos en su contra; la audiencia tuvo que ser diferida para el próximo 31 de mayo.

Entre los que faltaron se encuentra el general Brigadier Eduardo León Trauwitz, el militar de mayor jerarquía implicado en el caso y que se desempeñó como Subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex en el sexenio pasado. Tampoco se presentó ningún abogado defensor de su parte ni mandó justificante. Por este motivo la jueza María Elena Cardona decidió multarlo con 8 mil 400 pesos y advertir que en caso de una nueva insistencia podría ser detenido.

General acusado de huachicoleo negoció la compra de un software de espionaje para Pemex: MCCI

Los otros que se ausentaron fueron el general Sócrates Alfredo Herrera y el coronel Emilio Cosgaya Rodriguez, quienes a través de sus abogados justificaron su inasistencia señalando que su salud “se ha visto afectada por la presión mediática” que les ha generado el caso, aunque solo Sócrates presentó constancia médica. El abogado de Cosgaya dijo que su defendido es estudiante del Colegio Militar y no recibió autorización para faltar. La jueza dio por válidos sus argumentos.

El cuarto faltista fue el teniente Wenceslao Cardenas Acuña, aunque sí estuvo presente su abogado, quien señaló que no sabía que había sucedido con su cliente pues “estaba en camino”. En este caso la jueza le dio a la defensa un plazo de dos días hábiles para justificar la inasistencia a cambio de no ser sancionados.

A esta audiencia inicial estaban citados siete de 21 personas implicadas en la investigación de la Fiscalía por robo de combustible; de los mandos de mayor jerarquía, se presentaron solamente tres. La FGR insistió a la jueza en la necesidad de girar una orden de aprehensión en contra de los que no asistieron, pero ella consideró que no era procedente todavía.

Militares y presuntos huachicoleros se han enfrentado al menos 46 veces desde 2012



Los que sí se presentaron a la audiencia con sus respectivos abogados fueron los tenientes Oziel Aldana Portugal, Arturo Villa Adame y Ramón Marquez Ledezma.

Dos horas de debate

A pesar de que la audiencia terminó postergándose sin llegar a la imputación formal, la misma se prolongó durante dos horas debido al debate que surgió en tres temas principales.

De 600 detenidos por huachicol, Fiscalía liberó al 56% por falta de evidencia

Primero se abordó la inconformidad de algunos de los acusados por la decisión de la jueza de dividir la petición de la Fiscalía —la audiencia inicial de imputación en contra de los 21 acusados— en tres partes, la primera este viernes en contra de los siete implicados de mayor rango.

La jueza desestimó la queja de los defensores argumentado que era necesario dividir en bloques al grupo pues se trataba de muchos imputados, cada uno de ellos acompañado además de varios abogados. “Es necesario para mantener el orden y darle agilidad al proceso”, expuso la jueza.

Después se abordó el tema de la inasistencia de cuatro de los siete citados. Los fiscales de la FGR insistieron en que se les considerara evadidos de la justicia y se girara una orden de arresto en su contra, lo que los defensores consideraron un exceso pues varios de ellos presentaron justificantes. La jueza María Elena Cardona en este punto le dio la razón a los abogados y consideró que bastaba con una multa para Trauwitz por su falta de justificante.

El tercer punto, y que consumió mayor tiempo, fue la petición de la Fiscalía de que la audiencia se reprogramara ante la falta de varios acusados, pues argumentó que no podía presentar una acusación separada en contra de los implicados que sí estaban presentes.

“La presentación que vamos a hacer es en contra del grupo completo. Todos son coautores y hay un orden jerárquico de responsabilidades. No es posible segmentar el caso pues se trata de un solo hecho y debe ser presentado como tal. Además, hay información sensible que preferimos sea conocidos por todos y no solo por una parte del grupo”, dijo la fiscal Brenda Granados.

Los defensores presentes intentaron que la audiencia continuara. Por ejemplo, el abogado Reynaldo Sandoval (defensor de Villa Adame y Márquez Ledezma) dijo que no había argumentos técnicos para postergar la sesión y que sus clientes habían viajado desde Tamaulipas y Oaxaca para la audiencia.

En el sexenio de Peña Nieto hubo 2 mil detenidos por huachicol, apenas el 11% fue sentenciado

Tras escuchar a ambas partes, la jueza federal le dio la razón a los fiscales y reprogramó la audiencia para el 31 de mayo. No obstante les pidió que consideren la posibilidad de que puedan volver a faltar alguno de los citados, por lo es necesario que analicen alternativas al plantear la imputación.

Denuncia defensa irregularidades

En la parte final de la audiencia, el abogado José Mauricio Ocampo Castilla denunció ante la jueza lo que consideró es una violación al principio de presunción de inocencia. Esto por una entrevista en un noticiero de radio que dio uno de los denunciantes del caso, Moises Ángel Merlin, en la cual reveló detalles del caso y nombres de los implicados.

En este contexto la jueza federal solicitó a la FGR que investigue los hechos. Los fiscales respondieron que ya habían abierto una carpeta de investigación por las presuntas filtraciones del expediente iniciada desde el mes pasado, y anunció que esta nueva denuncia se integrará a la misma.

Cinco personas a cargo de monitorear ductos de Pemex fueron despedidas y denunciadas, dice la secretaria de Energía