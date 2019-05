El gobierno de la Ciudad de México removió de su cargo al responsable de las redes sociales del Instituto de la Juventud (INJUVE), tras la polémica por un tuit en la cuenta de la dependencia, en el que se recordó a Joseph Goebbels, responsable de la propaganda nazi.

En dicho tuit -que borró el Instituto-, se mencionó que Goebbels era el colaborador más cercano de Hitler, junto a las etiquetas #Nazi #Hitler #Goebbles #UnDato #DomingoFeliz. Además, aparecía una silueta, que de hecho no era de Goebbels, sino del escritor HP Lovecraft.

Conozcan a Howard Joseph Phillips Goebbels Lovecraft. Colaborador cercano de Hitler y también de Cthulhu. Cortesía del equipo de investigación del @InjuveCDMX pic.twitter.com/Kfj6rAk8eR — Ruben Vazquez (@sincreatividad) May 26, 2019

“La verdad es que la persona que se dedicaba a las redes del INJUVE pues no tiene nada que hacer ahí. Ya la Directora del INJUVE habló con él. No puede ser que haya una… Hay cosas que no van con nosotros, pues”, dijo este lunes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Respecto a dicha publicación, el Comité Central de la Comunidad Judía de México publicó un comunicado en el que condenó la infografía sobre Goebbels, al considerar que con ella se hacía una apología al nazismo.

#Comunicado de la Comunidad Judía de México pic.twitter.com/tObEMvXstI — Tribuna Israelita (@Tribuna_ISR) May 27, 2019

El INJUVE, ante las críticas, publicó el siguiente mensaje, el pasado 26 de mayo:

“El Injuve reitera su compromiso con la tolerancia,el respeto a todas las personas, pueblos y diversidades. La intención de nuestras efemérides solo buscan generar memoria histórica, sin exaltar ni reivindicar alguna clase de ideología. Seguimos a sus órdenes”.

Antes en la cuenta de Twitter del Instituto ya se había difundido una referencia nazi. El 14 de mayo, hubo una publicación sobre la SS: