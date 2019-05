Gustavo Fajardo, un amante de las historias de fantasía y ficción; Arath Ballesteros, un niño a quien no le gustaba leer y Antonio Palafox, un adolescente fan de los romances, fueron los ganadores del IV Certamen Internacional para Booktubers en México, organizado por el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Canal Once y la Secretaría de Cultura.

Originario de Cali, Colombia, y con 11 años de edad, Gustavo Fajardo es un amante de la lectura. Obtuvo el primer lugar en la categoría A (de 9 a 11 años) del certamen, con la reseña del libro: El gato asesino se enamora de Anne Fine. Para este carismático booktuber “todas las historias son cheveres”.

Fajardo se enteró de este certamen al leer su revista favorita y le dijo a sus papás que él quería participar. “Me interesó hablar de El gato asesino se enamora porque me pareció chevere el título”, dijo.

Además de tener gusto por los libros, Gustavo formó un club de lectura con sus compañeros para recomendar y hablar de otras obras.

“Lo que más me gusta de mi club de lectura son los seguidores porque sé que las personas que me siguen son personas que les gusta leer”, explicó.

Además de haber ganado, Gustavo dio algunos consejos a los niños de su edad para acercarse a la lectura, como el empezar con novelas gráficas, cómics, historias fáciles de leer.

“No importa desde dónde estés leyendo. Al leer puedes viajar, puedes ir al fondo del océano con el capitán Nemo, puedes surcar el mar o hacer un montón de cosas y aprendes muchas cosas”.

Otro de los ganadores de este certamen en la categoría B (de 12 a 15 años) fue Arath Antonio Ballesteros Mata, un fanático del futbol y sonriente booktuber que cursa el segundo grado de secundaria en la Ciudad de México.

Para Arath, la lectura se convirtió en uno de sus pasatiempos favoritos a pesar de que al principio no fue de su agrado.

Para él, una de sus historias favoritas es Frankenstein de Mary Shelley, “es una historia muy padre que disfruto mucho”, dijo.

Arath ganó en su categoría con la reseña del libro La dama de la selva de Antonio Ramos Revillas, obra con la que se identificó en todo momento. Él decidió reseñar este libro en un parque cercano a la casa de sus abuelos porque le pareció igual de selvático que la historia.

“Lo que me atrapó de la historia fueron los personajes y cómo se relacionaban mucho con la realidad, como Manuel con quien me sentí identificado y como Zuna que es su compañera de viaje que encuentra en esa segunda oportunidad”.

Hace tres años, Antonio participó en la primera edición de este certamen. En esta ocasión, al resultar ganador invitó al público infantil que no les gusta la lectura a descubrir el libro ideal para ellos, tal y como lo hizo él.

“En un principio no quería leer hasta que me di la oportunidad de tener mi primer libro que me gustó mucho porque no sabes si te va a gustar o si lo dejarás a medias y luego te quedas con la duda en si te va a gustar”, dijo.

Arath también habló de los errores que los adultos cometen al creer que a los niños no les gusta la lectura, por lo que ahondó en los diferentes gustos que tanto adultos como niños tienen.

“Los adultos tienen diferentes gustos a los de los niños, entonces hay que respetar esa parte porque no vas a poner a un niño chiquito a leer un libro de mil páginas. Esa es la parte que se debe respetar. No todos los libros te van a gustar pero si te das la oportunidad de leerlo vas a encontrar algo que te puede gustar y te puede transportar a otros mundos inimaginables”.

El ganador de la categoría C (de 16 a 19 años) fue Diego Antonio Gómez Palafox, un joven de 17 años de edad quien cursa el segundo año de preparatoria.

A pesar de estar a unos pasos de la universidad a Diego le gustaría estudiar psicología o diseño industrial, aunque su mayor apuesta son las letras siendo escritor o poeta con el objetivo de comunicar algo a los demás y crear un cambio significativo en la sociedad.

“Me gusta mucho expresarme y expresar lo que otros sienten porque por alguna extraña razón siempre me dicen que tengo el don de llegar un poco a las personas quienes me expresan muchas cosas. A lo largo de mi vida he conocido mucha gente que me ha transmitido mucho conocimiento”, dijo emocionado.

El primer libro que Diego leyó por completo fue Aura de Carlos Fuentes. “Lo leí porque decían que era de cajón y lo pusieron en la escuela. Todo era perfecto hasta las últimas 5 hojas que terminé odiando”, señaló.

Al igual que Arath y Gustavo, Diego es un amante de la lectura, para él una historia lo atrapa cuando es sincera y entrega tantas respuestas. Considera que cada libro tiene una lección de vida o una enseñanza para aventajar un problema como en como el cuento de El Principito del aviador y escritor francés, Antoine de Saint -Exupéry.

Diego fue el ganador de su categoría con una video reseña dramatizada del libro Paisaje con mano invisible del autor Matthew T. Anderson, una novela futurista en la que una raza alienígena denominada vuvv se apodera de la Tierra llevándolos a una gran pobreza donde Adam y su novia Chloe se aventuran en salvar al planeta.

A pesar de ser una novela futurista, Diego enfoca su reseña en los problemas actuales de la sociedad como: crisis alimentarias, evolución de las monedas en el mundo, los índices de pobreza en aumento y la guerra comercial entre las potencias del mundo.

“Dejemos de ser invisibles”, es una de las frases que este joven booktuber retoma para pedir a sus lectores no tener miedo de expresar lo que sienten porque hay mucha gente que tiene grandes ideas pero por miedo no las hacen o dicen.

“Solos se opacan o se hacen invisibles y creo que hay que decir las cosas como las creemos y no plantarnos en una idea de quedarnos ahí sino de expresarlas para que la gente opine sobre esa misma idea y le agrade”.

Diego Palafox le pide a los adultos ser guías para los niños porque, a veces, cometen el error de imponer cosas, aunque otras veces hacen lo correcto llevando a sus hijos a una librería y los dejan escoger sus libros.

A los niños y adolescentes les aconseja escoger el libro que los atraiga, pero antes les recomienda “vivir lo que quieran vivir en su niñez… porque muchas veces el libro que más te va a gustar es uno que se parezca a ti”.