En 2011, Josué pesaba 42 kilos, tenía anemia y contrajo neumonía. Estuvo hospitalizado durante cuatro días y necesitó una transfusión de sangre. Dice que pudo haberse quedado hasta 15 días en el hospital, pero que su recuperación fue rápida porque se mentalizó que debía ponerse bien. “Todo el tiempo me decía no me quiero morir, no me quiero morir, no me voy a morir”, dice.

Y ahora cuenta que justo por eso vino a la protesta que este 2 de mayo se organizó enfrente de la Secretaría de Salud del gobierno federal, en la Estela de Luz, en la CDMX, porque no se quiere morir, y sabe que su salud se complicará sin los fármacos que toma.

Josué, quien se dedica a la publicidad por Facebook, vino desde Tamaulipas junto con otra decena de personas afectadas por el desabasto en el Seguro Popular de medicinas para combatir el VIH. Los manifestantes cuentan que hace dos meses que no hay los fármacos necesarios.

El joven dice que solo podrá tomar su tratamiento, con Atripla, hasta este viernes 3 de mayo. Después de eso no tiene más pastillas. Ya se agotó hasta su reserva. “Fui a consulta y el médico me dijo que no hay medicamento y que no saben cuándo llegará. Lo único que hizo fue checarme para ver cómo estoy y me dijo que estoy bien, pero eso es relativo porque estoy bajo de defensas, estoy en 323 cuando el nivel óptimo es 500”.

Para quienes viven con VIH tener el tratamiento adecuado y adaptarse no es sencillo. “Después de que estuve en el hospital y me diagnosticaron con Sida, me dieron un tratamiento que no me funcionó muy bien. Estuve año y medio con ese esquema y no iba bien, así que me lo cambiaron al que tengo hasta ahora y con ese me estabilicé. He estado bien, he seguido mi vida normal. Aunque siempre hay efectos secundarios. Yo me mareaba, tenía etapas de depresión y pesadillas, pero ya me acostumbré. Mis pesadillas nocturnas ya me dan risa. Mi verdadera pesadilla ahora es ésta, quedarme sin mis medicamentos”, afirma Josué.

El publicista dice que la población con VIH en Tamaulipas está llegando a la desesperación. “Hemos estado preguntando entre las redes de amigos si saben de alguna persona fallecida por VIH que haya dejado medicamento para ver si la familia lo dona. A ese grado estamos ya. Igual entre amigos nos habíamos estado prestando tres pastillitas, cuatro pastillitas, pero ahorita ya nadie quiere prestar”.

El medicamento que toma Josué y que no le están suministrando en el Seguro Popular cuesta alrededor de 16 mil pesos. “Eso por una caja para un mes, es algo que no puedo costear, además de que tampoco es que se pueda conseguir fácil en las farmacias de por allá”.

Roban antirretrovirales para pacientes con VIH en hospital del IMSS en CDMX

En la misma situación está Ana Karen, que también vino desde Tamaulipas a manifestarse. A ella no le han dado uno de los tres medicamentos que debe tomar, Truvada, que cuesta alrededor de 7 mil 500 pesos. Ella dice que toma un tratamiento que consta de tres fármacos, pero si no toma uno de los tres, no tiene caso que tome los otros dos. “Estos tratamientos son así, si no consumes alguno solo abres la puerta para que el virus cree resistencia”.

Ana Karen, que se ha vuelto una de las cabezas de la lucha por los derechos de las personas que viven con VIH en Tamaulipas, señala que en ese estado hay cinco Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), operados por el Seguro Popular, en los que se atiende a 4 mil 100, usuarios.

“Ya la mayoría está sufriendo el desabasto. El CAPASITS más grande es el de Tampico, tiene 1200 usuarios, la mayoría ahí ya está padeciendo por falta de medicinas, aunque el mayor problema lo tienen los que toman Atripla, unas 600 personas solo en ese centro”.

La activista asegura que varias personas están entrando en crisis. “Yo recibo llamadas todos los días de gente que está desesperada porque no le han dado el medicamento y eso es una presión más para mí, porque no puedo hacer nada, las autoridades parece que no escuchan, que no entienden, hasta niegan que el desabasto exista, pero es real y aquí estamos para probarlo, pero el secretario de Salud ni nos da la cara”.

Ana Karen dice que todo es una simulación. “Las autoridades federales aquí dicen que no hay desabasto y los médicos allá nos dicen que no pasa nada si no tomamos el medicamento unos meses, imagínate, ¿cómo nos pueden decir eso? Se pasaron años diciéndonos que era vital tener apego al tratamiento, llevarlo al pie de la letra, no dejar nunca los fármacos, ¿y ahora nos quieren convencer de que no pasa nada?”.

El mayor temor de los afectados por el desabasto es llegar a lo que se conoce como proceso de Sida, cuando cualquier infección oportunista puede atacarlos. “A mí ya me pasó eso. Hace 25 años que vivo con VIH, y en 2004 me quedé sin trabajo, sin Seguro Social y sin tratamiento. Me dio herpes en la cara y una tos que me envió al hospital. Me estaba muriendo. Me salvé porque me hospitalizaron y por medio del Seguro Social volví a tener los fármacos. No quiero volver a eso, no quiero volver al proceso de Sida”.

La activista asegura que ese escenario sería ahora mucho peor, “porque en Tamaulipas no tienen ahorita fármacos para atacar esas infecciones oportunistas. Lo sabemos. De hecho hay cuatro personas hospitalizadas, en el Hospital Canseco, en la zona sur del estado, que apenas fueron diagnosticadas con Sida a las que están dejando morir”.

Diversos activistas han denunciado que desde hace al menos dos meses hay escasez de medicamentos para controlar el VIH en el Seguro Popular, en Tijuana, Baja California; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Tamaulipas y “en la CDMX les están empezando a cambiar los esquemas de fármacos, lo que atenta contra la salud de las personas porque los tratamientos no se pueden cambiar así, sin estudios previos, sin una razón médica”, afirma Adrian Quiroz, del Movimiento Nacional de Lucha contra el VIH.

Organizaciones y pacientes con VIH Sida de cinco estados denuncian nuevo desabasto de antirretrovirales

Otros grupos como AHF México y el Grupo Multisectorial en VIH/Sida e ITS del Estado de Veracruz aseguraron que han documentado que existe desabasto en Oaxaca, Chihuahua, Tabasco y Veracruz.

En el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) de Ciudad Juárez, el desabasto se reporta desde el 25 de marzo. No se cuenta con 20 de los 26 medicamentos con los que se da tratamiento a los usuarios.

Quiroz asegura que el desabasto se debe a que las compras debieron ya haberse hecho desde abril, pero se han retrasado por los ajustes en los procesos de licitación para la compra de los fármacos y el involucramiento de la Secretaría de Hacienda. “Nosotros estamos muy de acuerdo en que se combata la corrupción, apoyamos eso, pero no entendemos por qué se tiene que afectar así a la gente, por qué no se prevé hacerlo sin dejar a las personas sin medicamentos que necesitan para vivir”.

El activista señala que en el IMSS, del que él es derechohabiente, las compras para tener abasto se hicieron desde el año pasado, “por eso en esa parte del sector salud nos siguen dando el medicamento”.

Leer: Pacientes con VIH Sida advierten sobre falta de medicinas; Salud asegura que hay abasto suficiente

Consultada sobre lo que está sucediendo en estados como Tamaulipas con los medicamentos antiretrovirales, la Secretaría de Salud respondió a Animal Político a través de su oficina de comunicación social que no existe tal desabasto.

“Hay insumos suficientes hasta junio, cuando podría empezar a bajar la reserva de medicamentos que se tiene, pero para entonces ya estará llegando la nueva compra que está en proceso y con curso normal, si acaso ha tomado algo más dé tiempo porque Hacienda tiene una participación directa y está revisando todo minuciosamente, lo que antes no se hacía, pero no hay desabasto y no lo habrá en ningún lado”.

Cuando se les pidió corroborar que en estados como Tamaulipas no hay desabasto y se les mencionó que este medio había recogido las historias de usuarios que afirmaban haber hecho el viaje a la CDMX para demostrar en la misma sede de la Secretaría de Salud, y con recetas en mano, que no les habían dado sus fármacos, la oficina de comunicación dijo que revisaría el tema, pero no hubo mayor respuesta.