Promover la calidad de vida de empleados, colaboradores y comunidades cercanas ha sido una constante para Bexel, empresa mexicana enfocada en brindar productos integrales para la industria de la construcción, que recibió por noveno años consecutivo un reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable.

En entrevista, Margarita Blanca Zambrano Gamez, Directora General Adjunta de Bexel, detalla algunos de los esfuerzos que ha emprendido la empresa tanto en el interior de sus instalaciones como hacia afuera para construir un México mejor.

—¿Cuáles son las principales acciones por las que Bexel este año recibe un nuevo reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable?

Margarita Blanca Zambrano Gamez (MBZG): Este ya es nuestro noveno año, o sea que realmente ha sido una labor de mejora continua, no ha sido algo que inventamos, una situación nueva, sino que hemos estado construyendo sobre los compromisos que nos hemos ido trazando como parte de nuestra estrategia operativa y de cultura. Realmente estas son acciones que aportan a la cultura de la empresa. Hemos enfocado mucho de nuestros esfuerzos en torno a la calidad de vida de nuestro equipo, de nuestros colaboradores, hacia adentro de la empresa, pero también hemos tomado algunas acciones hacia afuera aunadas a las que ya hacíamos antes que han ido aportando a la construcción de esta cultura. Entre algunas cosas, hemos trabajado en temas de prestaciones y beneficios, se han implementado muchas iniciativas de horarios flexibles, banco de horas, flexibilidad en esos temas para ayudar a nuestros colaboradores a poder manejar sus tiempos de mejor manera porque para nosotros también es muy importante esa integración con su familia, con el trabajo y su tiempo libre. También, otro tema que hemos trabajado es el de infraestructura en las plantas, hemos mejorado nuestras instalaciones. Seguimos agregando mejoras y trabajando en conjunto con asociaciones para estar en línea con todas las regulaciones, además de estar siempre presentes y tener eso en continuo avance.

“Otra cosa que hemos estado trabajando es en seguir conservando nuestro tema de ética empresarial, donde realmente la transparencia, la comunicación, son factores que nos han distinguido siempre, tenemos programas muy interesantes que se han desarrollado en torno a la capacitación, tanto interna de nuestra gente y su desarrollo y al mismo tiempo colaboradores que trabajan con nuestros clientes, tenemos capacitaciones para trabajar en conjunto, al final somos socios comerciales entonces son algunas de las tantas actividades que hacemos para seguir aportando en esta cultura de responsabilidad social corporativa.

—También se apoyó la reconstrucción de casas en Xochimilco, ¿en qué consistió esta acción?

MBZG: La reconstrucción de casas en Xochimilco es una iniciativa que se construyó de la mano de uno de nuestros proveedores, partiendo de esta cadena de valor con nuestros socios comerciales y nos invitaron a participar en este programa de reconstrucción, entonces en conjunto con Dow Chemical y otras empresas que también formaron parte de ese proyecto. Participamos en esa iniciativa muy interesante de reconstrucción con material, con asesoría, con nuestra gente voluntaria, entonces fue muy padre esa iniciativa donde diferentes empresas nos integramos a un bien común.

—¿Fueron casas dañadas por el sismo?

MBZG: Sí, entonces es parte de un proyecto de reconstrucción porque fue Dow con Hábitat para la humanidad y ellos invitaron a unas empresas a unirse a esa iniciativa y ahí participamos con ellos.

—¿En qué consisten y cuáles son los beneficios de los trabajos de capacitación que realizan?

MBZG: Realmente en todos los programas de capacitación hacia nuestros clientes han estado muy interesantes los resultados porque al final es bien importante que, lo que ellos van a vender sepan de qué se trata, es darles herramientas para poder seguir creciendo en ese tema. Obviamente es muy puntual, técnica, en conjunto con algunas asociaciones que siempre han estado ahí apoyándonos. Invitamos a mucha gente de fuera para participar en esos talleres técnicos. Pero yo creo que no solo es la capacitación técnica per se, sino también se trasciende la cultura, o sea, realmente sí se permea hasta ahí la forma de trabajar. Entonces esa capacitación hacia afuera nos trae beneficios de ser colaboradores en proyectos en conjunto y traer mejores prácticas hacia afuera, a lo que es la instalación o el uso de nuestros productos y al mismo tiempo hacia adentro, porque atacamos diferentes rubros de capacitación a nuestros colaboradores. Parte de nuestros objetivos estratégicos es la expansión y el crecimiento, por lo que la capacitación y el desarrollo son parte de ir de la mano con nuestro equipo en ese crecimiento.

—¿En qué consisten los apoyos a los hijos de los trabajadores?

MBZG: Tenemos muchas iniciativas en torno a nuestros colaboradores y sus familias, por ejemplo, a sus hijos los invitamos a participar en algunas campañas internas, los ayudamos con apoyo escolar tanto con materiales como todos los convenios que hemos desarrollado con universidades para conseguir descuentos y becas para que tengan acceso a ellas. También los apoyamos con algunos programas de equipo tecnológico, como computadoras para que tengan herramientas adecuadas y estamos implementando iniciativas para ayudarlos a desarrollar otros talentos, no nada más en temas académicos.

—¿En qué consiste el programa de apoyo a las escuelas alrededor de sus plantas?

MBZG: Parte de estas iniciativas de calidad de vida no solo son hacia dentro sino también hacia afuera de donde tenemos operaciones. Buscamos en ese entorno apoyar tanto a escuelas y organismos, uno de nuestros enfoques principales es apoyar a la educación, siempre estamos en búsqueda de algo cercano que podamos ayudar en mejorar sus instalaciones, ayudar en mejorar sus programas de estudio con herramientas. Siempre hemos tenido algunos acercamientos, pero hoy por hoy se ha traducido en parte de una dinámica continua y al mismo tiempo estamos haciendo alianzas con algunas asociaciones que apoyan al desarrollo de personas que están en el ramo de la construcción. Entonces, por poner un ejemplo, estamos diseñando el llevar educación a las obras, entonces se construye un aula y ahí mismo se les imparten clases para completar sus estudios de primaria, secundaria o lo que tengan que completar y además se les da capacitación sobre la instalación de los mismos productos que están instalando en las obras.

—¿Usted cree que las empresas grandes hacen suficiente por apoyar a la sociedad?

MBZG: En este camino me he topado con empresas que han hecho iniciativas muy interesantes y eso es a nivel mundial, no nada más en México, donde marcan la pauta y un rumbo para contagiarnos a todos de esa cultura. Creo que es parte de la responsabilidad como persona, desde la trinchera donde estés, colaborar para ayudar a que nuestro país se desarrolle mejor y entonces creo que todas las empresas de una forma u otra aportan algo. Muchos han encontrado mil formas muy creativas de ayudar y de apoyar.

—¿Qué esfuerzos realizan en materia de salud?

MBZG: Algunas otras iniciativas que también se siguen robusteciendo es seguir trabajando en torno al apoyo a la salud, hacia adentro en particular con todas las brigadas de salud para que nuestros colaboradores tengan a la mano gratuitamente algunos chequeos, más todas las campañas de seguridad industrial. Tenemos un enfoque muy interesante en desarrollar el tema de calidad de vida, trabajo decente y educación y siempre causa ese efecto donde también se traduce en temas de ayudar al medio ambiente, de ayudar a otros objetivos de desarrollo social que van todos de la mano.

—¿Qué proyectos de carácter social vienen en puerta para Bexel?

MBZG: Ya tenemos unos años muy enfocados en temas concretos como educación, salud y calidad de vida, siempre ha sido parte de nuestra cultura apoyar desde dar de comer a los indigentes, desde ayudar a los inmigrantes. También hemos trabajado apoyando a asociaciones que apoyan a niños enfermos.

—¿Algo más que quiera agregar?

MBZG: Sí estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hemos construido en equipo, la verdad que creo que esta cultura se ha ido instalando, o sea ya tenemos nueve años así y hemos madurado muchísimo en este tiempo, esta madurez que hemos alcanzado, la verdad que sí se nota. Realmente es una plataforma integral y que aporta al desarrollo de nuestro país.