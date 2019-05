Función Pública culpa a gobiernos anteriores por recortes

La Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que la reestructuración del gobierno, terminación de contratos del personal por honorarios, así como otras carencias que se están denunciando, se deben a los esquemas con los que funcionaban anteriores administraciones.

En conferencia de prensa, la subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones, Tania de la Paz Pérez Farca, y el titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, Francisco Javier Varela, aseguraron que no hay despidos como tal en ninguna parte del gobierno y que los recortes no afectan la operación básica de servicios como educación y salud.

Lee: Austeridad impuesta a Centros de Investigación limita hasta cargar el celular y provocará despidos

En este último ramo, se les cuestionó la terminación de contratos eventuales de personal médico que llevaba años trabajando así, ante lo cual reconocieron que las partidas para honorarios se redujeron 50 %, pero que formalmente eso no es un despido.

“Efectivamente en administraciones anteriores se generaron esquemas laborales que no reconocían plenamente los derechos y la relación laboral con la administración pública federal. Es algo que no estamos repitiendo, precisamente, y en efecto es una transición, es un cambio de gobierno”, señaló Varela.

Te puede interesar: El Sabueso: Hacienda prometió publicar la lista de medidas de austeridad ¿lo hizo?

“El sector salud desde hace décadas tiene un problema sistémico de falta de recursos. Lo que estamos tratando de clarificar aquí es que este problema no se origina en las medidas de austeridad republicana. El gobierno de la cuarta transformación está muy consciente de que se requiere una atención integral en el sector salud y por eso el señor presidente ha instruido los trabajos de creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, así como para una revisión importante a la forma como opera el sector salud. En ese sentido, lo que está sucediendo es que hay una confusión entre lo que era un problema sistémico y medidas de austeridad, que no se orientan a afectar a los médicos, enfermeras y al personal docente, sino únicamente al gasto operativo”.

El funcionario agregó que ha habido interpretaciones erróneas tanto en la opinión pública como en las mismas dependencias sobre lo que implican la Ley de Austeridad y el memorándum de austeridad enviado por el presidente el 3 de mayo.

Lee también: Científicos del Cinvestav deberán pedir permiso a AMLO para viajar al extranjero

“La SFP tiene la función de supervisar la implementación, y lo que hemos visto es que puede haber problemas en la implementación; hemos recibido oficios en los que se dice que no va a haber agua en las instalaciones… eso no dice el memorándum, eso no está en la ley y esas partidas no se recortaron. Entonces es cierto que algunos funcionarios están usando el memorándum para culpar de otras carencias que ya tenían. Hay carencias en todos lados. Entonces eso es lo que estamos intentando clarificar, que no podemos culpar al memorándum y a las disposiciones que de él emanan de problemas sistémicos que ya existían y que se están atendiendo”, afirmó.

Varela explicó que toda la administración pública federal tiene 1.3 millones de puestos de estructura, y las medidas como reducción de salarios o prestaciones se orientan solo a puestos de mando y enlace, que son 113 mil, es decir, apenas el 8.6%. Sin embargo, desconocen el número o porcentaje de trabajadores extras que había por honorarios y contratos eventuales.

Más sobre el tema: ¿Cuánto ha cambiado AMLO a México? 3 éxitos y 3 reveses a 6 meses del inicio de su administración

El 30 de junio, anunció, terminará el proceso de reestructuración interna que tienen que hacer las dependencias para conocer el número de plazas que tienen vacantes – porque determinaron que no hacían falta – sean devueltas a Hacienda. Puso como ejemplo que la propia SFP tiene mil 565 plazas de mando y enlace, de las que solo están ocupadas el 67 %, por lo que van a devolver 200. Y que tenían siete trabajadores eventuales, a los que no les renovaron el contrato.