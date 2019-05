El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, se manifestó a favor de construir reformas estructurales de miras al futuro y sin generar utopías regresivas.

En la primera conferencia magistral de la Convención Nacional de Industriales de 2019, realizada en CDMX el 20 y 21 de mayo por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el político y catedrático dijo que, en el tema de las reformas estructurales, cada sociedad tiene su propio desafío.

“Soy un viejo, pero, paradoja, no soy un político viejo, porque me importan los desafíos del presente y del futuro. A veces la gente joven me pregunta y yo les digo: no hagan reformas estructurales pensando en volver al pasado, no les planteen a los ciudadanos utopías regresivas. Plantéenle desafío al futuro. Hagan reformas estructurales pensando en el futuro”.

En ese sentido, recomendó a los industriales ver más lo que se hace que lo que se dice y apostar por México.

“No se queden paralizados. Después de una reunión que tuve con el presidente López Obrador la semana pasada tuve buenas impresiones, no solo por cordiales, sino por francas. Una apuesta por México por parte de todos los actores puede salir bien. Solo me gustaría que México se comprometiera mucho más con América Latina, porque creo que es una pieza fundamental”, dijo Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español durante 23 años.

La inversión de todo tipo que necesita México solo es posible con el compromiso de los agentes económicos del país, porque no va a salir del presupuesto público pase lo que pase, dijo, y añadió que, incluso si la economía crece el año siguiente, no habrá recursos públicos suficientes para responder a las necesidades de desarrollo y de crecimiento del país.

“Este país, con la mejor voluntad del mundo, no va a funcionar si no hay un acuerdo para sacar adelante el desarrollo de México, donde lo público haga su papel y lo privado asuma un compromiso fuerte”, expresó en la convención que estuvo presidida por Enoch Castellanos, presidente nacional de la Canacintra.

Quien fuera el tercer presidente del Gobierno de España (1982 a 1996) desde la reinstauración de la democracia añadió que la recuperación de la confianza es en doble vía, pues México necesita crecer y solo va a crecer si crece la inversión, el empleo y, por lo tanto, la demanda interna, y es competitivo internacionalmente.

“Yo creo que esta administración es perfectamente consciente de que es la inversión de todo tipo lo que necesita México”, reiteró.

Y, subrayó, “creo que la transitocracia o la democracia mexicana está suficientemente consolidada como para no tener regresiones que me inquieten; no lo creo, ni siquiera creo que hay la voluntad de hacerlo”.