Después de dos sexenios sin participar en las conmemoraciones del Día del Trabajo, miles de afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) marcharon por Reforma y realizaron un mitin frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para dar su respaldo a los programas del nuevo gobierno pero pedir que mejoren las condiciones del Instituto.

“Nosotros creemos que el nuevo gobierno trae buenos cambios, yo voté por López Obrador y todas mis esperanzas las estoy fundando en él, sin embargo nos estamos manifestando porque él dijo que le iba a tumbar la cabeza a mucha gente de arriba. Lo que queremos es que no nos trunquen nuestro contrato, nuestras prestaciones, para la gente operativa. Nosotros somos gente de pueblo”, comentó a Animal Político María Luis Pérez Sánchez, asistente médica y delegada sindical de la Sección 32.

“Queremos el apoyo de nuestro nuevo presidente, que voltee a ver al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que sepa realmente cuáles son todas las carencias que vivimos día con día”.

Varios colectivos de distintas secciones llevaban mantas diciéndole a los derechohabientes que lamentaban las deficiencias en la atención a los pacientes, derivadas de la falta de personal, infraestructura e insumos.

“Pedimos plantillas completas, que haya personal completo ya que en hospitales y unidades médicas hay mucha demanda, y nosotros no tenemos los medicamentos; hay herramientas médicas, como los estetoscopios, obsoletos, que no sirven. La población crece y no nos dan más consultorios, no hay más médicos ni enfermeras. Desde hace 20 años son los mimos consultorios, no hay rayos X”, contó Viridiana Aparicio, trabajadora de la clínica 183 de Nezahualcóyotl y perteneciente a la Sección 5 del sindicato.

En la puerta de las oficinas del IMSS se preparó un escenario para el acto, donde Olivares compartió micrófono con el director del Instituto, Germán Martínez.

“Señor presidente, ayúdenos para ayudarle. Aquí estamos para fortalecer el régimen ordinario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí estamos para respaldar al IMSS Bienestar como una pieza clave del desarrollo y del progreso de los que menos tienen”, dijo el líder sindical.

Sin embargo, reclamó que el personal y capacidades del Instituto son insuficientes para atender a los derechohabientes. Recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda que haya 4.7 camas de hospital por cada mil habitantes, y el IMSS solo tiene 0.69. También se recomiendan 3.4 médicos y 9 enfermeras, pero el organismo mexicano solo cuenta con 1.44 doctores y 2.7 enfermeras para cada mil afiliados.

El director del Instituto prometió llevar ante las Secretarías de Hacienda y del Trabajo las demandas de los trabajadores para garantizar que haya recursos y se mantengan las prestaciones con las que tienen. También aseguró que el contrato colectivo se negociará con el SNTSS.