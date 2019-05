Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano (capítulo de regalo)

Durante cuatro años el periodista francés Frédéric Martel documentó la situación que viven miembros de la iglesia católica ante la homosexualidad y la opresión que la institución religiosa ejerce sobre ellos, todo sustentado con testimonios directos.

En el libro Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano, Frédéric sustentó su investigación con cerca de mil 500 personas entrevistadas; 41 entrevistas a cardenales, 52 obispos y monsignori, 45 nuncios apostólicos y embajadores extranjeros, y más de 200 sacerdotes y seminaristas con un patrón en común: la homosexualidad reprimida.

En México, el autor mencionó a los cardenales Norberto Rivera y Juan Sandoval de la arquidiócesis de Guadalajara, a quienes entrevistó, y destacó el discurso en el que ambos hablan en contra de la homosexualidad y los casos que encontró dentro de la iglesia católica.

“Desde cardenales hasta curas en México con la doble moral, la esquizofrenia, la doctrina y los escándalos”, señaló.

Además de las entrevistas y las más de dos mil referencias bibliográficas que el autor consultó, Martel vivió un tiempo dentro del Vaticano, lo que le permitió acceder a los testimonios que presenta en el libro, sin olvidar el recorrido que realizó por 30 países incluyendo España, México, Colombia y Chile.

Durante su visita en la Ciudad de México, Frédéric dijo que Sodoma no es un libro de casos de abuso sexual, sino acerca de la homosexualidad; para él es importante hacer esta distinción y no confundir ambos temas.

“Las víctimas de abuso sexual por miembros de la iglesia son 80% varones, entre hombres y niños. También hay registros de abusos a hombres víctimas cuando no hay consentimiento, como de un cura a un seminarista, o de un obispo a alguien con un rango bajo en la iglesia”, dijo en entrevista para Animal Político.

Martel también se basó en documentos del departamento de Estado de Estados Unidos que liberaron en Chile, Colombia, Argentina e Italia, así como los resultados de cientos de casos de abuso sexual en tribunales en los que se pueden encontrar muchos elementos que tienen que ver con la homosexualidad.

Un rompecabezas de testimonios

Con más de mil 500 entrevistas Frédéric describió su libro como un rompecabezas, en el que desde hace cuatro años ha ido encontrando las piezas que, al final, juntas descubren todo el código de lo que es Sodoma.

Entre las entrevistas, también se encuentran testimonios de médicos que trabajaron en el Vaticano con casos de sida, además de telegramas diplomáticos.

“Hay pruebas sustanciales y numerosas, muchas no las puedo usar o decidí no usarlas, porque si se trata de un cardenal, no lo voy a obligar a salir del closet”, apuntó.

A pesar de la liberalización de la sociedad y la revolución sexual con el Papa Pablo VI, la ciudadanía lucha por confrontar tabúes como las relaciones sexuales antes del matrimonio, el divorcio y la homosexualidad pero, en opinión del autor, la Iglesia va en dirección opuesta a esa realidad, “incluso en México con una brecha casi imposible de cerrar”.

La Iglesia vs la comunidad LGBTIQ

A pesar de que el actual representante de la iglesia católica, el Papa Francisco, ha tocado los temas que visibilizan a la comunidad gay, aún le es difícil entender los cambios en la sociedad como la teoría de género y los temas LGBTIQ, de acuerdo con el autor del libro.

“Personalmente veo la crisis de abuso sexual y creo que, en general, hay una gran separación entre la Iglesia y la realidad. Creo que sí tiene que cambiar en términos de permitir a las mujeres ser cura, permitir el matrimonio gay y reconocer la sexualidad de la gente”.

Hablar de Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano es remontarse a las escrituras del Evangelio y recordar que Sodoma viene del Génesis 19 en el que se menciona al pueblo destruido por Dios, donde todos los hombres eran homosexuales, razón por la que Frédéric toma ese título.

“Probablemente sea falso; uno, porque en una ciudad no pueden ser todos homosexuales y dos, porque Dios no destruye una ciudad y si hubo algo que se destruyó fue por causas naturales, como un terremoto. El título es bueno porque habla de la iglesia y habla de la homosexualidad”.

Leer Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano es adentrarse a una investigación acerca de la homosexualidad en una de las instituciones religiosas más importantes en el mundo.

“Por más de 50 años, que es mi edad, la iglesia culpa a todo mundo por cosas como el sexo antes del matrimonio, por el divorcio o por ser homosexual, así que es justo que se les culpe ahora a ellos”, sentenció.

Con autorización del autor Frédéric Martel y Roca Editorial con Penguin Random House, Animal Político te entrega un capítulo de regalo: