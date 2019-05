Los hijos de Patricia, tutora del sistema de preparatoria virtual de la SEP (Secretaría de Educación Pública) no han salido de vacaciones en dos años y en diciembre los regalos son modestos. Su madre les ha dicho que por ahora hay poco dinero, y ellos comprenden pero les queda una duda. “Mamá, ¿pero por qué no tenemos dinero si tú siempre estás trabajando?”.

Patricia —nombre ficticio para preservar el anonimato solicitado por la tutora, quien teme perder su empleo si sus empleadores la identifican— tiene un horario oficial de cuatro horas diarias asesorando a estudiantes de bachillerato en sus materias, bajo la modalidad ‘Prepa en línea’ de la SEP. Es psicóloga con estudios de posgrado, realiza esta labor desde hace cuatro años y, sin embargo, no tiene un contrato permanente en su empleo, igual que todos los tutores y facilitadores de ese programa.

Cada mes tienen el riesgo de no ser recontratados, pero hasta ahora han aceptado este esquema porque les gusta el empleo. Sin embargo, su tolerancia se acabó en abril, cuando cumplieron cuatro meses sin pago.

Los maestros de Prepa en Línea han exigido a sus empleadores los pagos vencidos, pero de la SEP solo han recibido dos respuestas: un correo en el que les comunican que “estiman” liberar sus pagos la primera quincena de junio; y otro en el que el Coordinador del Programa los felicita por el Día del maestro, reconoce su labor y “aprovecha” para decirles que reconoce “la importancia y urgencia de regularizar sus remuneraciones”, pero no especifica cuándo ocurrirá.

“Ya no podemos ni pagar el internet, que es nuestra herramienta de trabajo”, agrega Gabriela, otra tutora de 30 años que lleva tres dentro de este programa.

Gabriela asegura que cada mes la Coordinación evalúa su desempeño y les exige que se mantengan conectados en cualquier momento en caso de que los estudiantes necesiten ayuda, por lo que su jornada de cuatro horas acaba siendo mucho más extensa.

“Una vez que entras debes tener muy altos puntajes, la gente que está solo es de los mejores, no puedes ser mal tutor o mal facilitador: te dan de baja. Y sin importar el tiempo que lleves no hay liquidación, porque son contratos temporales”, explicó la tutora a este medio.

Cuando se trata del pago, hay muy poca información de la dependencia. Un correo del 9 de mayo fue la primera comunicación oficial en la que les notificaron que “se estima” que su pago llegaría la primera quincena de junio, sin garantizarlo y solo sería el pago atrasado, es decir, los cuatro meses que habían transcurrido hasta ese momento.

Antes de esa fecha, la única ocasión en que se les mencionó algo sobre los pagos fue en una reunión de tutores con autoridades en febrero, en la que se dijo que “podrían” liberarse en marzo.

Animal Político solicitó a la secretaría de Educación una explicación sobre la falta de pagos a los tutores y facilitadores de aprendizaje, pero no obtuvo respuesta.

Las tutoras señalan que, si bien el retraso en los pagos de Prepa en Línea ocurre cada año en el primer trimestre, este año la espera ha sido más prolongada. Atribuyen este cambio a la conclusión del contrato de la SEP con la empresa LORE Soluciones Integrales, que manejaba la nómina del programa en la modalidad outsourcing.

Tienen periodos vacacionales, los escolares, pero los fines de semana responden mensajes de los alumnos aunque estén fuera de horario, por el compromiso que tienen con ellos. “Como nos involucramos mucho y los queremos, se agarran de eso. ¿Cómo les voy a decir ‘no me han pagado, su educación puede que tarde más por nuestra culpa’?”, declara Gabriela.

Además de la falta de pagos, estos trabajadores aseguran que no cotizan en la seguridad social desde enero, según notaron al buscar sus semanas cotizadas, con lo cual se pierde la continuidad laboral que el gobierno toma en cuenta al final de su carrera, para la definición de su pensión; adicional al hecho de que no cuentan con servicio médico mientras el patrón no pague sus cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Patricia refiere que ha canalizado sus quejas con un representante de recursos humanos de la SEP de nombre René Bello, “que nos maltrata, no nos contesta, cuando lo hace solo dice ‘estamos encargándonos de eso’ o ‘para eso tienen otro trabajo, ¿no? Tengan paciencia’”.

Como psicóloga, Gabriela considera que la plataforma educativa de Prepa en Línea es vanguardista y adecuada para los estudiantes, por lo cual lamenta mucho que un plan tan exitoso se vea afectado por estas problemáticas.

“Nos gusta mucho la plataforma. Los psicólogos estamos muy felices porque como ya metieron educación socioemocional, les estás dando a personas de prepa cosas que a ti te hubiera gustado tener. Estás ahí muy feliz y de pronto ya no tienes contrato”, lamenta la tutora.

Las tutoras aseguran que sus colegas con mayor antigüedad en el programa empezaron con 70 alumnos y actualmente cada uno atiende a 280.

En un comunicado publicado en marzo pasado, la SEP proyectó que la modalidad de Prepa en Línea llegue a más de 140 mil estudiantes en todo el país para finales de 2019.