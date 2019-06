El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el hecho de que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, actualmente prófugo, tiene como defensores a los mismos abogados que son apoderados legales del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Emilio Lozoya y Alejandro Gertz: acusado y fiscal tienen el mismo abogado

Durante su conferencia mañanera, el mandatario dijo confiar en el fiscal, quien, dijo, “es un hombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados”.

Al cuestionarlo sobre si el fiscal debería renunciar a su relación con el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo y su equipo, para evitar un posible conflicto de interés, López Obrador dijo que no va a emitir recomendaciones porque la Fiscalía es una entidad autónoma.

“Él lo podría decidir (dejar de tener relación con abogado de Lozoya), yo no recomendaría, no me queda, porque es una institución autónoma y tiene que respetarse. No me queda hacer recomendación en este sentido. Además, no creo que sea ilegal”, respondió.

Aunque reconoció que puede tratarse de un acto “inmoral”, insistió en que a Gertz Manero le corresponde decidir si mantener a su apoderado legal.

Gertz Manero depositó su confianza en los abogados Javier Coello Trejo y su hijo Javier Coello Zuarth desde 2015 al otorgarles un amplio poder para presentar a su nombre una denuncia penal e investigar el deterioro de salud y posterior muerte de su hermano Federico, quien falleció a los 82 años de edad.

El fiscal especial encargado de investigar a Lozoya fue auxiliar… del abogado de Lozoya