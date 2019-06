Christopher Tronco, nadador paralímpico, es uno de los medallistas que este mes no recibió la beca completa de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Sin previo aviso, vio que en junio solo le depositaron dos mil pesos, cuando el apoyo que recibía mes con mes era de seis mil pesos.

A él como a varios de sus compañeros la medida los tomó por sorpresa, nunca recibieron un aviso explicando las razones por las que se les depositaría menos. Al llamar a su federación, solo le respondieron que es una nueva administración y que están empezando de cero. Es decir, recibirán solo dos mil pesos, monto base y mínimo que reciben, por ejemplo, nuevos atletas.

Lo que sí le notificaron a su entrenador es que se cancelarían dos viajes: el German Open (Alemania) y los Campamentos en Tenerife, competencias previas y que servían como entrenamiento para los juegos Parapanamericanos de Lima 2019, que se llevarán a cabo de julio a septiembre.

La justificación fue que los recursos serán dirigidos a los juegos Panamericanos, así como para los Campeonatos Mundiales.

Este es el mensaje que recibieron:

“Para mí esto es muy desalentador, toda la dedicación y el esfuerzo en dónde queda. No se vale que estemos dedicando tanto tiempo a entrenar para llevar el nombre de México en alto, haciendo algo que nos apasiona, y a la vez dejando de ver por muchas horas a nuestra familia por dedicarnos a esto”.

Para que pueda entrenar, Christopher, quien nació sin brazos y solo con una pierna, cuenta con esos seis mil pesos de la beca, recurso que también destina para comprar las sondas que necesita, pues padece de vejiga neurogénica (causada por un daño neurológico). Esto le ocasiona que no deseche bien la orina, para evitar una infección en sus vías urinarias debe introducir una sonda que le cuesta alrededor de 1, 500 pesos.

Christopher nació con una malformación congénita, pero eso no le ha impedido ganar más de 300 medallas como atleta paralímpico y conseguir dos récords: uno mundial y uno americano.

Lo que él pide a Conade y al gobierno federal, es que respeten el monto de su beca, que vean el esfuerzo de más de 10 años y los logros que ha traído al país.

“Con dos mil pesos nos veremos forzados a dejar el deporte y dedicarnos a otra cosa para vivir”, comenta.

¿Qué dice Conade?

La Conade informó que está haciendo una reestructuración en el procedimiento de asignación de becas debido a que, tras un diagnóstico realizado de enero a abril, se detectaron inconsistencias de deportistas que ya no están activos o que no cumplen con los resultados que la normatividad indica, y “que aun así siguieron recibiendo el apoyo, sin un sustento técnico que lo respalde”.

Ante esto, determinó un monto base para todos los deportistas activos en el padrón de becas Conade, es decir, lo que depositó este mes a Christopher y a otros deportistas: dos mil pesos.

Este recurso se mantendrá hasta la implementación de la segunda fase de la reestructuración, la cual será hasta después de los Juegos Panamericanos.

Después de esta competencia, el monto se establecerá de acuerdo a los resultados y se asignará conforme a las bases para el otorgamiento de Becas, Estímulos, Reconocimientos y Premios 2019.

Para este año la Conade cuenta con un presupuesto de 1,718 millones de pesos. Esta cantidad está muy alejada del primer presupuesto que recibió la Conade al comienzo del sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto: 7,179 millones de pesos.

Meses sin beca

Hace apenas unas semanas que Haidee Aceves, nadadora paralímpica y medallista internacional con más de 200 preseas, regresó de Alemania, sede de la sexta y última parada de la Serie Mundial de Paranatación 2019, de donde regresó con tres medallas de plata y una de oro.

La deportista realizó su nueva mejor marca personal en 200 metros libres, con tiempo de 4 minutos 57 segundos que le valió el oro en la competencia.

A pesar de estos logros, su beca de la Conade también tuvo un recorte, igual que Christopher solo recibió dos mil pesos. Eso no es todo, a ella le deben más de cinco meses del apoyo.

Desde octubre de 2018, por un proceso de cambio de administración, le fueron suspendidos los apoyos económicos. En enero le pagaron lo correspondiente a octubre del año pasado, pero no le depositaron ni lo de noviembre, ni lo de diciembre. A esta deuda se sumaron los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019.

“No tengo para gasolina, para alimentación, ya estamos a unos meses de Juegos Parapanamericanos 2019 y el mundial, debemos entrenar, pero cómo me muevo, esa beca es para mí entrenamiento. Perdón, pero nos partimos la madre todos los días. Creen que con dos mil pesos podemos sustentar toda nuestra preparación, no se puede, a veces me dan ganas de desertar”, asegura en entrevista.

En su opinión, no le parece justo que los pagos se homologuen a dos mil pesos, como plantea la Conade.

“Es diferente la preparación, son distintos los logros, los alcances y la experiencia, hay algunos deportistas que no han dado los resultados que se necesitan, o van empezando, por qué nos van a dar dos mil pesos”, cuestiona.

La nadadora hizo un llamado a la titular de Conade, Ana Gabriela Guevara, para que atienda el tema de los recortes. “Ella es atleta y pasó por lo mismo que nosotros, parece que ya se le olvidó”.

Afecta plan de trabajo

Deportistas como el judoca Nabor Castillo, el triatleta Edson Gómez, y el atleta Jorge Montes denunciaron a través de sus redes sociales que la Conade no les ha depositado sus becas, o les redujo el monto que solían recibir.

Tras estos mensajes, la Conade informó en sus redes sociales que “las becas están al corriente, los depósitos ya se realizaron a todos los deportistas”, sin embargo, algunos deportistas respondieron al tuit negando esto.

El judoca Nabor Castillo, ganador de una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, dijo que el monto de su beca pasó de cinco mil pesos a dos mil pesos mensuales.

“Recibo menos que los ninis, qué tristeza”, tuiteó, en referencia al apoyo mensual del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, implementado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual otorga 3 mil 600 pesos mensuales.

En entrevista, dijo estar muy molesto ya que con dos mil pesos no se puede cubrir la alimentación especial que requiere, el equipo de trabajo y la ropa deportiva.

“Yo tengo un trabajo para mantener a mi hijo, a mi pareja que está embarazada. Invierto también en mis estudios, pero con esto ahora iré poniendo más de mi bolsillo, prácticamente le quitaré a mi familia para destinarlo a una de mis grandes pasiones, el deporte”.

Nabor critica la falta de comunicación que hay en la Conade ya que nadie les avisó que recibirían menos, “escuchábamos rumores, siempre se hablaba en los pasillos que esto pasaría, pero creíamos que sería en otros rubros, no en la becas ni a deportistas de alto rendimiento, o que sería únicamente para aquellos que no lograron su clasificación a los Juegos Panamericanos, yo la conseguí”, dice.

“Me pega la reducción, se ve afectado mi plan de trabajo, pero voy a tener que buscar otros apoyos por otro lado para lograr ir a Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, señala.

El judoca espera tener un acercamiento con los directivos de Conade, que afinen su plan de trabajo para brindar más apoyo y no abandonen a los deportistas mexicanos.