El Senado de la República tiene como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda a un político que se dedica a la compra-venta de predios e inmuebles en los estados de Nuevo León, Coahuila y Quintana Roo, ninguno de los cuales ha declarado públicamente en su carrera legislativa.



El senador panista Víctor Fuentes Solís ha comprado y vendido más de 100 predios e inmuebles en 20 años, durante los cuales ha sido alcalde de San Nicolás de los Garza, Nuevo León y diputado federal en la LXII, cuando además fue secretario también de la Comisión de Vivienda.

“No la he hecho pública nunca y no es ningún delito. Si fuese una obligación de la ley lo hubiera hecho desde el primer momento”, respondió el senador panista cuando se le preguntó el por qué no ha hecho pública su declaración patrimonial, en ningún de los cargos que ha ocupado como funcionario.

De acuerdo con información en poder de Animal Político, de 2006 a 2018 el legislador ha adquirido (por lo menos) 20 propiedades en México y una más en Estados Unidos, por un monto de 50.7 millones de pesos.

Los documentos indican que algunas de estas propiedades se encuentran en zonas exclusivas de Nuevo León; además posee una propiedad de 360 mil dólares ubicada en el lujoso desarrollo de Woodlands en Houston, Texas, considerado el “oasis” de los millonarios mexicanos.

Operaciones de primer nivel

Una de las personas que aparece de manera recurrente en las operaciones del senador y exalcalde de San Nicolás (2015-2018) es el empresario desarrollador Dimitri Hadjopulos, presidente del Grupo Agora y compadre del exgobenador de Nuevo León Rodrigo Medina, cuya empresa se vio vinculada, en 2013, en la compra de un predio adquirido por 21.8 millones de pesos al municipio de San Nicolás. Dos meses después, dicho predio fue vendido en 70 millones, de acuerdo con una nota del periódico Reforma.

Una de las operaciones que hizo el senador con este personaje se dio el 3 de junio de 2014, cuando Fuentes se desempañaba como diputado local por Nuevo León. En esa ocasión adquirió de Hadjopulos 9 locales comerciales localizados en el centro comercial “Las Villas”, en Saltillo, Coahuila. Por la operación pagó 6.12 millones de pesos con un cheque, además de entregar dos terrenos un condominio en una plaza de Cancún, Quintana Roo.

En palabras del propio Senador panista ha realizado entre siete y ocho operaciones de bienes con este empresario, considerado uno de los 20 desarrolladores de vivienda más importantes del país.

Entrevistado por Animal Político, el senador reconoció que Dimitri Hadjopulos no es el único desarrollador importante con el que ha hecho negocios de compra-venta de bienes. Dijo que a lo largo de su trayectoria ha tenido tratos con otros empresarios líderes en este giro.

“Con Salomón Marcuschamer el desarrollador más grande de este país, no hay otro más grande, habré hecho entre siete y ocho operaciones. Con Ramiro Guzmán que es el cuarto o quinto más grande otras siete y ocho… pero son empresas formalmente constituidas que a eso se dedican”.

Un perfil de la revista Líderes Mexicanos describe a Salomón Marcuschamer como un “suspicaz hombre de negocios” que en 45 años ha consolidado la empresa Casas Javer, “la desarrolladora de vivienda más grande de México, con base a unidades vendidas y líder en otorgamientos de créditos Infonavit”.

Niega conflicto

Para el senador panista no existe conflicto interés entre la labor que ha realizado como corredor de bienes y servidor público, pues aun cuando a lo largo de su trayectoria calcula haber realizado más de 100 operaciones, además de algunas construcciones, en todo momento ha cuidado no incurrir en ninguna ilegalidad.

“Hay dos temas que dejé de hacer. Construí muy poco algunas bodegas hace 12 años y también especulé con algunos bienes de remates, o que se encontraban posicionados, pero decidí no hacerlo… por el posible conflicto de interés. Si iba a ser muy mal visto que anduviera tramitando permisos de desarrollo como funcionario público, y también por ello he decidido quedarme como persona física con actividad empresarial, para todo momento ser transparente… yo he decidido en todo momento tener las cosas así directas a mi nombre, y el día que cualquier me pregunta yo digo: sí está a mi nombre en tales términos. Imagínate ahorita estar asociado con cualquier desarrollador de Monterrey y siendo presidente de esta comisión daría mucho qué pensar, y uno obviamente siempre pretende conducirse de la mejor forma, pero nunca estas exento a que te puedan vincular con alguien”.

No sólo eso. Dijo que aun cuando ha tomado la decisión de no hacer pública su declaración patrimonial y sus posibles conflictos de interés, en todos los cargos que ha ocupado, incluido el de diputado local y federal por el PAN, siempre ha declarado sus bienes ante las instituciones en las que ha laborado, además de presentar en tiempo y forma su declaración fiscal.

“Entonces en los términos que la ley establece yo siempre he actuado en esos términos”, dijo.

Además, comentó que actualmente posee alrededor de 15 propiedades, incluidas cuatro que agregó en su última declaración (que no es pública) ante la Oficialía Mayor del Senado de la Republica.

De acuerdo con la página de internet del Senado, entre las líneas de acciones de la Comisión que preside el senador Víctor Fuentes se encuentran, entre otras cosas, la “revisión y análisis de diagnóstico de la normatividad vigente que regula la planeación, el desarrollo urbano ocupación del territorio y vivienda”, además de “profundizar en temas de resilencia urbana, calidad del aire y agua”.

En poco más de nueve meses de labores, el senador Fuentes ha presentado y participado en más de 70 preposiciones e iniciativas de ley. Una de ellas se presentó el pasado 5 de diciembre de 2018, cuando el legislador y otros miembros de la comisión que preside acordaron un punto de acuerdo por el que solicitaron a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vivienda de la Cámara de Diputados que considerara en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 un recurso de al menos 12.3 mil millones de pesos en el rubro de “soluciones habitacionales de vivienda nueva” de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”.

Con esta petición, que finalmente fue rechazada, los senadores pretendían evitar la desaceleración en la producción de viviendas sociales para trabajadores de bajos ingresos en el país.

Tiene que declarar su 3 de 3: IMCO

Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que el conflicto de interés se da cuando un servidor público “tiene una responsabilidad, una situación personal ajena al cargo que podría afectar su toma de decisiones”, por lo que en el caso del senador Víctor Fuentes al presidir la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y tener negocios relacionados con esos temas “pudiera estar en un conflicto dependiendo de las temáticas específicas que se toquen en su comisión”.

“La comisión pudieran tener distintas iniciativas que se están discutiendo y habrá algunas donde su participación si pudiera tener alguna influencia, y habrá otras en las que no. Lo importante allí es que él no es el que decide si hay o no un conflicto de interés. Él lo que tiene que hacer es declarar que pudiera estar en un posible conflicto de interés, y en su caso excusarse de las discusiones donde hay esa práctica”.

En todo caso, dijo, lo importante es que el senador haga pública esta relación y que se excuse de aquellas discusiones donde pudieran verse beneficiados o afectados sus negocios, “esto sería lo común para cualquier legislador”.

Lo ideal, agregó, es que hiciera público ese conflicto de interés en su declaración 3 de 3, porque de esa manera se sabría que el tema que está abordando no afecta su labor.

Montes reconoció que se trata de un tema complicado porque si bien el senador tiene experiencia en el tema, justo por el giro que ha tenido, “el problema no es tanto la posición que tienen sino que no hay una claridad dado que no está abriendo su declaración… no hay una certeza de cuáles son sus interés porque él mismo se está negando a abrirlo”.