México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para evitar el aumento de aranceles a exportaciones, de acuerdo con el presidente Donald Trump, quien publicó en su cuenta de Twitter que nuestro país se comprometió a tomar medidas para reducir y eliminar la “marea de migración ilegal”.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019