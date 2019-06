Gertz Manero niega conflicto de interés por tener como abogado a Coello Trejo

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero negó que exista un conflicto de interés por tener como abogado a Javier Coello Trejo, el mismo que defiende al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

“Estamos defendiendo un asunto de carácter federal que ya ganamos. Solo hay conflicto de intereses cuando un abogado defiende a las dos partes en un asunto en específico”, expresó el fiscal general en entrevista para el noticiero En Punto de Denise Maerker.

Gertz señaló que en el caso de Lozoya “ya obtuvimos lo que nadie había podido obtener, y que el señor (Coello) haga la defensa que quiera, yo no tengo ningún conflicto de interés cuando estoy ganando los juicios”.

El fiscal especial encargado de investigar a Lozoya fue auxiliar… del abogado de Lozoya

Animal Político y Quinto Elemento Lab revelaron que los abogados mantienen una relación personal desde 2015, cuando Gertz Manero otorgó un poder en los abogados Javier Coello Trejo y su hijo Javier Coello Zuarth para presentar a su nombre una denuncia penal e investigar la muerte de su hermano Federico.

Esos abogados son los mismos que representan a Emilio Lozoya, a quien la Fiscalía General investiga por presunto lavado de dinero.

No es ilegal, pero es inmoral, dice AMLO sobre la relación del fiscal con el abogado de Lozoya

Gertz aseguró que Coello seguirá representándolo pues todavía debe atender el asunto familiar que ya ganó.

Días antes en entrevista con Animal Político y Quinto Elemento Lab, Gertz había señalado que revocaría el poder otorgado en 2015 a Coello Trejo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respecto al tema que el hecho de que el fiscal Gertz Manero tenga al mismo abogado que Emilio Lozoya no es un acto ilegal, pero reconoció que sí puede tratarse de algo “inmoral”.

Sin embargo, aseguró que le tiene confianza al fiscal general, ya que lo calificó como un hombre que no va a proteger a grupos de “intereses creados”.

“Él puede decidir si va renunciar o no, pero es una institución autónoma -refiriéndose a la Fiscalía General- y tiene que respetarse, no me queda hacer recomendación en este sentido”, añadió AMLO.