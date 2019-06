El secretario de Comunicaciones y Transportes no está de acuerdo con el presidente.

Esta mañana el mandatario federal planteó que detrás de los amparos para frenar el aeropuerto de Santa Lucía están “los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco”.

Cuestionado al respecto en una breve entrevista, antes de entrar a Palacio Nacional para una reunión con el presidente, Javier Jiménez Espriú dijo: “Yo no estoy de acuerdo con eso”.

El secretario mencionó que las obras del aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, no iniciarán hasta que haya una resolución jurisdiccional definitiva, y se cuente con los estudios de impacto ambiental.

Cuestionado sobre la versión en medios sobre su presunta salida del gabinete federal, dijo: “lo leí en algún periódico de esos de chismes qué hay, pero me da mucha risa”.

Este lunes se conoció que un juez de Distrito y un Tribunal Colegiado otorgaron otras dos suspensiones definitivas y una provisional para frenar las obras del aeropuerto en Santa Lucía, hasta que las autoridades cuenten con los estudios solicitados.

Estas suspensiones se suman a las ya obtenidas por el colectivo #NoMásDerroches, que ha interpuesto 147 juicios de amparo con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del NAIM en Texcoco, y asegure que el proyecto de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios, de seguridad e impacto ambiental.

De acuerdo con Coparmex, el colectivo #NoMásDerroches -del que también forma parte- está integrado por las organizaciones “Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (COMEXDH), Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), entre otras organizaciones, y diversos despachos de abogados y cientos de ciudadanos”.

Miguel Alfonso Meza, del área de investigación y litigio estratégico de MCCI, explicó en su cuenta de Twitter que hasta ahora el colectivo ha logrado sumar 7 suspensiones (4 provisionales y 3 definitivas).

Una de las suspensiones definitivas, dijo, ordena que no puede hacerse nada en Santa Lucía, ni se puede destruir Texcoco, hasta que el gobierno no cumpla con todos los requisitos ambientales, de seguridad aeronáutica, de viabilidad aeronáutica, de prospección arqueológica, y estrategia de viabilidad social.

Los miembros del colectivo #NoMásDerroches acabamos de obtener otras 4 suspensiones contra Santa Lucía y la destrucción del NAIM. Una de ellas es la más importante hasta hoy: suspende definitivamente Santa Lucía hasta que el gobierno cuente con TODOS los permisos necesarios: — Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) June 17, 2019

El presidente López Obrador, en su conferencia mañanera, insistió en que hay una campaña para presentar amparos en contra de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, de quienes “quedaron molestos” con la cancelación del NAIM en Texcoco, y no se resignan a “que ya no es lo mismo”.

El mandatario también respondió al Colegio de Abogados y su reclamo por sus dichos respecto a las amparos.

“Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto; pues hago uso de mi derecho de manifestación. Ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar voy a ser más claro”, dijo el presidente.

Con información de Notimex