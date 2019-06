Narro renuncia al PRI y acusa intervención del gobierno en proceso interno

José Narro Robles renunció a su candidatura para dirigir el PRI así como a su militancia en el partido calificando el proceso de elección interna como una simulación en donde hay un claro preferido y con “groseros indicios del gobierno federal” para intervenir en la decisión.

A través de un video, el exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, comenta que decidió sumarse a la contienda por la etapa de riesgos que atraviesa el PRI a la que llegó por las “formas autoritarias” ejercida por años.

Narro asegura que durante los últimos tres meses ha escuchado las quejas, reclamos e inquietudes de los integrantes del partido, que le ayudaron a descubrir los problemas de origen que derivaron en la derrota del partido en las elecciones de 2018.

“He identificado que el problema está en la simulación, en los excesos, el desapego, la falta de democracia interna, así como la lejanía y olvido de la militancia y de los liderazgos de base”, declara.

También señala que el rumbo del actual proceso de elección es muy preocupante pues hay “evidentes muestras de un preferido de la cúpula del PRI, el candidato oficial de los gobernadores y de quien fue hasta hace poco el jefe político del partido”.

Además, “son groseros los indicios de intervención del gobierno federal en la misma dirección de quien, hasta hace meses, hablaba duramente contra el candidato oficial y hoy lo anima y lo arropa (…) hay que evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno”.

El exfuncionario también acusa trampas en en la afiliación de nuevos militantes para favorecer a otros candidatos en estados como Coahuila, Ciudad de México, Campeche y Oaxaca.

Ante este contexto Narro señala que lo mejor es abandonar el partido, tras 46 años de militancia, y declinar a la candidatura, “nunca me he prestado a la simulación y este no será el caso, por eso hoy hago pública mi renuncia a formar parte hacer de la comedia y a legitimar lo que está viciado de origen”.

Para finalizar Narro resalta que lo más valioso del partido es aquella militancia que confía en los orígenes de este, a ellos les agradece el apoyo brindado y asegura que seguirá trabajando por el bien de México desde otro terreno.

En marzo pasado Narro renunció a la Universidad Autónoma de México (UNAM) para participar en el proceso de elección de la dirigencia nacional del PRI.

“Durante los últimos días, las últimas semanas se han acercado a mi personas y grupos para hacerme una consideración, el que pueda valorar la posibilidad de participar en el proceso de elección de la dirigencia de mi partido, el Revolucionario Institucional”, declaró al renunciar a la máxima casa de estudios.

El PRI aprobó el 27 de febrero, por unanimidad, que su próximo dirigente nacional sea seleccionado a través de una elección directa, libre y democrática. También avaló por unanimidad solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que organice sus comicios internos, con voto de toda la militancia.

El 13 de junio Narro denunció supuestas irregularidades en el proceso interno del PRI y advirtió del riesgo de caer en “la mayor simulación de la historia”, la cual podría llevar al partido, incluso, a desaparecer.

Según Narro aunque en enero pasado ya había sido acordado el padrón de militantes que podrían participar en la elección, ahora se pretende incorporar a más de 654 mil personas como nuevos militantes para favorecer a uno de los candidatos.

“La mascarada para imponer a Alito (Alejandro Moreno, actual gobernador de Campeche) al frente de la dirigencia, ya comenzó. Quienes han tomado parte en esta farsa deberán dar cuenta de sus actos. Los priistas no debemos permitirlo”, expresó en un video.