"Nadie me ha regalado nada": Paola Espinosa a Ernesto D’Alessio

La clavadista y medallista olímpica Paola Espinosa defendió su pase a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, luego de que su clasificación fuera cuestionada por los diputados Ernesto D’Alessio y Tatiana Clouthier.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la clavadista mexicana pide a D’Alessio y Clouthier que se informen bien sobre el proceso de clasificación y que frenen sus cuestionamientos pues provocan ofensas contra los atletas.

“Me molesta mucho la falta de respeto y que con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, como mujer y como mamá, en un deporte que le ha dado muchas medallas a México”, dice en el video.

.@Ernestodalessio @tatclouthier

Basta de desacreditar, de incitar a la agresión, infórmense, vean los dos lados de la moneda. Mi trabajo es entrenar pero con gusto les digo personalmente quien soy y por qué me gané mi lugar. Necesitamos tranquilidad, sumar no restar. pic.twitter.com/drvZ6SIuSp — Paola Espinosa (@PaolaEspinosaOf) June 25, 2019

El reclamo viene luego de que el diputado por Nuevo León, Ernesto D’Alessio, cuestionó los criterios de clasificación para los clavadistas mexicanos.

“Paola Espinosa quedó en 5to lugar. Ganó en tres metros. No participó en sincronizados, y la llevan en todo. ¿Explíquenos los criterios a todos los mexicanos por favor?”, escribió el también actor en un tuit en el que además arrobó al clavadista olímpico Yahel Castillo.

El tuit de D’Alessio fue comentado en primera instancia por la también diputada Tatiana Clouthier.

En 1 metro @paolaespinosaof quedó en 5to lugar. Ganó en tres metros. No participo en sincronizados, y la llevan en todo. ¿Explíquenos los criterios a todos los mexicanos por favor? @yahel_castillo — Ernesto D'Alessio (@Ernestodalessio) June 25, 2019

En su respuesta Paola Espinosa explica que su clasificación gracias a los puntos conseguidos tal y como lo estipulan los criterios establecidos.

“Yo me gané mi lugar, nadie me ha regalado nada, y con una muy buena puntuación, no nada más de esta temporada sino también de la pasada (…) quisiera que se dieran el tiempo para escuchar las dos partes no solo una a mi lo que me toca es entrenar pero estoy dispuesta a ir con ustedes y que se informen”, plantea Paola.

La doble medallista olímpica agrega que “en ninguna parte del mundo se suman los puntos” como lo cree el diputado por lo que reitera su invitación a ambos para informarse bien antes de emitir una opinión.

“A mí lo que me toca es estar aquí haciendo lo que más me gusta, lo que me apasiona, hacerlo por un objetivo que es una medalla olímpica, los invito a Guadalajara a que vean como entrenamos y nuestro esfuerzo diario, y si no, yo estoy dispuesta a ir con ustedes y poder platicar, gracias”, finaliza la atleta.

Tras la publicación de este video, Ernesto D’Alessio optó por finalizar el debate deseando la mejor de las suertes a Paola para los Juegos Panamericanos.

“Que gran honor representar a México cuando el proceso es limpio y claro para todos. No es un tema de logros personales, no pongo en tela de juicio tu historia en el deporte. Si no los procesos, que sean limpios y transparentes. Éxito Paola, si ganas tú, gana México”, escribió el diputado.

Que gran honor representar a México cuando el proceso es limpio y claro para todos. No es un tema de logros personales, no pongo en tela de juicio tu historia en el deporte. Si no los procesos, que sean limpios y transparentes. Éxito Paola, si ganas tu, gana México 🇲🇽 https://t.co/vFnZQDvESe — Ernesto D'Alessio (@Ernestodalessio) June 25, 2019

Paola Espinosa es una clavadista que ha participado en cuatro Juegos Olímpicos y tres mundiales de clavados, entre estas justas suma 5 medallas. Además es la clavadista con más medallas en Juegos Centroamericanos. Actualmente, Paola, de 32 años, se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.