“Fue un delito fabricado. No lo hicimos”, expresó Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, poco después de ser excarcelado. A su lado se encontraba, Cristóbal Sánchez, el otro defensor de derechos humanos encerrado bajo la acusación de tráfico de personas y excarcelado después de que el juez Héctor Manuel Cervantes Martínez determinó que no debían ser ligados a proceso.

Ambos están cansados. Llevaban una semana en prisión desde que fueron arrestados. Sánchez fue excarcelado pasada la medianoche de este 12 de junio, mientras que Mujica abandonó el penal a las seis de la mañana, apenas siete horas y media antes de comparecer ante la prensa.

En la conferencia de prensa estuvieron acompañados por Enrique Vidal, de la organización de Derechos Humanos Fray Matías, en representación de la sociedad civil, y Tristán Call, integrante de Pueblo Sin Fronteras.

Lee >> ¿Por qué detuvieron a Irineo y Cristóbal, defensores de derechos de migrantes?

Los dos defendieron no haber cometido delito alguno y cuestionaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por partida doble: por un lado, por sus políticas migratorias y los acuerdos alcanzados con Donald Trump por los que militarizará la frontera sur con 6 mil efectivos de la Guardia Nacional y acogerá a los solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras dura su proceso. Por otro, por lo que denominan una “fabricación de delito”.

Mujica y Sánchez fueron acusados de tráfico de personas. La Fiscalía se basó en las declaraciones de dos parejas de migrantes hondureños. Su defensa pudo probar que ninguno de ellos estaba en los lugares en los que estos testimonios les ubicaban recogiendo dinero. Así que el juez decidió no ligarlos a proceso.

“La Fiscalía no tenía pruebas contra nosotros y prevaleció el derecho a la presunción de inocencia. Somos los primeros presos políticos de la llamada cuarta transformación”, dijo Sánchez. En su opinión, “no es casualidad que seamos los primeros presos políticos en la 4T porque el sector más golpeado ha sido los migrantes”.

“Han sido reprimidos, lo vimos en las caravanas. Los compañeros que asumen algún tipo de liderazgo son señalados, detenidos, encarcelados y deportados”, dijo.

“La política migratoria de la 4T es una política de guerra contra los migrantes. Todo obedece a los intereses del imperio. La respuesta es la militarización y la represión”, añadió el activista.

Sánchez mostró su confianza en que “ya no es tan fácil poder criminalizar a la gente”. “El sistema judicial actuó de manera autónoma. No va a ser tan fácil que criminalicen a compañeros y los acusen”, dijo tras poner en valor la “autonomía del juez” al aceptar las pruebas de descargo presentadas por los activistas.

“Nos unió la desgracia de ser criminalizados, de saber que puedes estar en tu casa, con tu familia, con tus amigos, y te llegan te destruyen la vida”, dijo Mujica. “Tuvimos la suerte que teníamos un lugar en el que alguien nos ubicaba, que tomamos una foto, pero la fabricación de delitos es preocupante”, afirmó.

Muere un migrante guatemalteco que fue detenido por agentes migratorios en México

El presidente de Pueblo Sin Fronteras expresó sus temores cuando se encontraba de camino al penal y vio que podía ser condenado a más de 20 años de cárcel. También mostró su indignación por “cómo nos podían acusar con la única prueba de una declaración fabricada”.

“La fabricación del delito fue muy pobre pero muy peligrosa. Si no nos hubiésemos tomado fotos, nos hubiesen vinculado”, dijo.

Mujica fue crítico con el gobierno de López Obrador, aunque afirmó que votó por él en las elecciones presidenciales del 1 de junio de 2018. “La mayoría de nosotros le votamos porque queríamos un cambio, no más de lo mismo. Me preocupa la situación porque este cambio no ha llegado, al contrario”, dijo.

En su opinión, los migrantes están siendo la “moneda de cambio” en la relación entre López Obrador y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“Decía López Obrador que había mucho trabajo para los migrantes. El único que ha tenido trabajo es él y su empleador es Donald Trump. Terminamos siendo el patio trasero de Estados Unidos”, denunció.

“La militarización no va a resolver. Lo único que hace es contención y termina explotando con las caravanas. Pero esto siguen siendo el 10 o el 20 % de la población que migra”, afirmó

Sobre su caso, el activista pidió directamente al presidente que “se desligue de prácticas corruptas”. Reconoció que “no podemos acusar a nadie, pero sabíamos que se estaba fabricando un delito para nosotros”.

“Quisiera pensar que los altos mandos de López Obrador no tuvieron nada que ver. Si los corruptos están en Tapachula hay que sacarlos”, dijo.

Afirmó Mujica que “uno se siente indefenso y vulnerable” ante un caso como el suyo. “Si se siguen inventando delitos no tenemos 4T, tenemos un gobierno corrupto como los anteriores”, afirmó.

“Le pediría al gobierno de López Obrador, al que yo voté, que se haga responsable. Los defensores no somos parte del problema, sino de la solución. Deben dejar de criminalizarnos, debemos trabajar juntos.