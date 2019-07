Carlos Ballarta acusa censura en La Maroma Estelar, de Canal Once

El comediante Carlos Ballarta anunció su salida del programa La Maroma Estelar, producción de Canal Once, y acusó tanto a la empresa como al conductor Hernán Gómez, de censurar algunos de sus comentarios que realizaba en la capsula.

Y aunque denunció censura, estas no fueron las causas de su salida, sino que decidió dejar la producción por problemas de agenda y por “diferencias creativas”.

Carlos Ballarta se volvió tendencia este sábado después de que dejó el programa La Maroma Estelar, un late show de sátira política para jóvenes.

En un video explicó que abandonó la emisión porque su agenda ya no coincide con los tiempos del espacio transmitido en las noches del domingo y por cuestiones “un poquito de… pues diferencias, un poco creativas, tal vez”, contó.

“No vayan a empezar con sus pinches teorías de la conspiración de que me corrieron los del Once, que me obligaron a renunciar los del PAN, o que el ITAM se me fue encima, nada de eso”.

En el show de Don Piter, el standupero aseguró que fue censurado después de que entrevistó a dos estudiantes de Matemáticas Aplicadas y Negocios del ITAM, a quienes llamó “blancos” y cuestionó “cuántos mayordomos tenían en su casa”.

“‘Yo también voté por ese güey y estoy decepcionado de muchas cosas’, eso me lo quitaron de la cápsula”, añadió Carlos Ballarta.