El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves sentirse “conmovido” por la sentencia de cadena perpetua que recibió Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos, así como por las condiciones de la prisión en la que posiblemente permanecerá.

“Es una vida también ingrata el tener una familia y no poderla ver, el andar a salto de mata, a lo mejor eso no es vida. Y, cuando todas esas cosas que suceden terminan en condenas, como esta, una condena que va a estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve”.

Lee: “Nunca más van a escuchar mi nombre”: el último discurso público del ‘Chapo’ Guzmán

Al ser cuestionado sobre el tema expresó: “Lamento mucho que se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, en un hospital, que nadie sufra. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no voy a hacer leña del árbol caído”.

Sin embargo, el mandatario insistió en tener presente a las víctimas del crimen organizado. “Tengo también en mi cabeza presente a muchas víctimas, entonces es algo muy doloroso, nosotros vamos a seguir buscando construir entre todos una sociedad mejor, más humana, más fraterna, más solidaria, desde luego pacífica, no violenta, sostenida en valores, apoyada en valores, no en la acumulación de bienes materiales”, puntualizó.

Lee: Qué poder tiene el Cartel de Sinaloa y en qué le afecta la condena de El Chapo

Insistió en que quien que opta por la delincuencia provoca el sufrimiento de sus familias, por lo que busca distribuir la cartilla moral.

“Yo constantemente estoy comunicándome con madres que tienen hijos presos y es muy doloroso porque la madre siempre va a estar del lado de los hijos aunque los hijos no se porten bien, entonces es necesario que todos nos portemos bien para darle felicidad las madres, a nuestras familias, es muy importante eso, fortalecimiento de los valores, por eso vamos a seguir insistiendo en no solo mejorar la situación material, no solo buscar el bienestar material, sino el bienestar del alma, por eso estamos distribuyendo la cartilla moral de Alfonso Reyes”, dijo.

Al “Chapo” se le impuso cadena perpetua por ocho cargos ligados a actividades del narcotráfico y crimen organizado; 30 años por posesión de armas y 240 meses por lavado de dinero.

Lee: ‘El Chapo 701’, la ropa fabricada por presos (fotos)

¿Qué pasará con lo decomisado al Chapo?

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que le corresponde a México y no a Estados Unidos el control de lo incautado a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Por ello, indicó que su administración pedirá a la Unión Americana la entrega de dichos recursos y confió en que el gobierno estadounidense esté de acuerdo con dar los recursos.

Lee: Las joyas decomisadas que subastará el gobierno y estarán en un museo temporal (fotos)

“Nuca antes se había hecho esta petición pero sería bueno porque podrían ser ingresos adicionales para los pueblos”, dijo.

“Escuché muy bien al abogado (de Guzmán Loera en Estados Unidos). La confiscación de los bienes, en todo caso es un asunto de justicia. Esos bienes le corresponden a México legalmente y se va a revisar el asunto”, manifestó.