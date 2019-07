Celebra El Claustro 10 años de la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz

La licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz, que imparte la Universidad del Claustro de Sor Juana, cumple ya 10 años y en este periodo se ha consolidado como una alternativa de estudios para jóvenes que buscan incidir en generar un cambio en su entorno social.

Creada en 2009, a esta licenciatura se han inscrito más de 200 estudiantes, de los cuales más de 100 ya han egresado y se han incorporado en ámbitos laborales acordes a su perfil y al de la carrera que cursaron.

Así lo detalló en entrevista la doctora Jennifer Ivonne Álvarez Campi, directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz, y Derecho de El Claustro, quien destacó que los egresados han encontrado diversas vías para aplicar los conocimientos adquiridos, tanto en el gobierno como en organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales. Además otros han optado por continuar sus estudios en el extranjero.

“Tenemos jóvenes que se han ido a otros países: ahora está en trámites de titulación una alumna que ha estado colaborando en una ONG dedicada a migrantes en Grecia y en Italia; otra que trabaja en un organismo de la ONU en cuestiones de comunidades indígenas; dos más que están en Australia haciendo maestrías y uno más en Inglaterra. Es decir, son estudiantes que se han ido insertando en diferentes espacios, sean gubernamentales, del ámbito netamente jurídico o de otros aspectos como construcción o diseño de proyectos de financiamiento; también están trabajando con comunidades en proceso de paz”, indicó.

Alvarez Campi explicó que se trata de la única universidad que imparte este programa académico. “Hay alguna otra licenciatura parecida; pero el enfoque no es hacia la Gestión de Paz como ha querido ser el binomio de la nuestra. Otras se han enfocado más al aspecto jurídico, a temas de democracia, que no son malos, son necesarios; sin embargo, con esta particularidad de Derechos Humanos y Gestión de Paz es la única”.

Nuestro programa, dijo, se cursa en cuatro años y busca dar a los alumnos una formación multidisciplinaria, multicultural y multilingüe.

Explicó que es multidisciplinaria porque el plan de estudios contempla asignaturas como la Historia y la Antropología, así como la Economía, la Política, Conflictos del siglo XX y XXI; también los alumnos reciben una preparación en el ámbito jurídico para la defensa de los Derechos Humanos y conocimientos de conflicto y paz, tales como Educación para la Paz, Gestión de la Paz y Nuevos Paradigmas de la Paz, entre otros.

“Es multicultural y multilingüe porque se incluye una asignatura que se llama Lengua y Cultura, es decir, el conocimiento de idiomas que es necesario sobre todo porque en temáticas de Derechos Humanos se habla en ámbitos internacionales, donde muchos de los organismos tienen como idioma oficial el inglés o francés y nos parece importante que nuestros estudiantes salgan con conocimiento de otras lenguas, pero además, estando en México, para nosotros son muy importantes las lenguas indígenas y hemos hecho énfasis en el inglés, el francés, el náhuatl y el árabe”.

La carrera, además, forma profesionales con una importante preparación humanista para que funjan como mediadores en diversos conflictos sociales.

“No podemos hablar de mediaciones y procesos de paz en conflictos entre una comunidad indígena y otra, o entre una comunidad indígena y el gobierno, si nosotros mismos, en nuestras relaciones personales, siempre queremos tener la razón. Nuestros estudiantes aprenden justamente a tener esa otra mirada, que no es siempre ganar o tener la razón, sino ayudar a las partes que están en conflicto, a observar dónde pueden ceder para ganar más”, consideró.

Perfil humanista

Los estudiantes de esta carrera, añadió la académica, tienen algo en común: un compromiso para buscar una mejora en su entorno. “Esta licenciatura tiene tantas disciplinas que de pronto un joven de 17 o 18 años, tratando de decidir qué va a hacer el resto de su vida, profesionalmente hablando, muchas veces dicen: ‘yo quiero ayudar a los demás, quiero hacer algo que cambie esto porque no me gusta, pero no sé cómo’. Y aquí se dan cuenta que tienen un acercamiento a esa problemática que ellos quieren cambiar y transformar, pero desde diferentes disciplinas y desde diferentes visiones y eso les conquista, porque se dan cuenta que van a tener no solo una herramienta para intervenir, sino que van a tener muchas para poder incidir”, concluyó.

La Universidad del Claustro de Sor Juana ofrece desde el 2009 la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz y para mayor información sobre ésta y otras carreras consulta la página www.elclaustro.edu.mx/.