Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que a partir de agosto estarán en números rojos ya que se agotará el presupuesto que les fue asignado y no cuentan con recursos ni para pagar los servicios básicos, como la luz

“Les adelanto que entramos en números rojos ya no va haber presupuesto para salir de agosto hasta diciembre, ya no hablemos para el tema de becas que es un tema sensible, ni en pagos, ya no vamos a poder pagar luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación, ese es el escenario actual de los recursos”, dijo.

Antes esto, sostuvo que tendrá que ir con el presidente y el secretario de Hacienda a plantearle el problema y solicitarle la extensión de recurso.

Aclaró que el presupuesto no lo reciben en una sola exhibición, sino que cada mes lo solicitan a la Secretaría de Educación, para poder ser aplicado, lo que les impide incurrir en una irregularidad.

“Hoy la Conade no recibe el presupuesto en una sola exhibición. Yo hoy hago el presupuesto para agosto, lo que tengo que mandar a la Secretaría de Educación Pública, y entonces me cae el recurso. Yo mando mi lista de abarrotes y tengo que aplicarla como la solicité. No puedo tomar de un rubro para otro, y todo aquello que no ejecute me lo quita la Secretaría de la Educación Pública, y esto me deja fuera de poder hacer un acto de corrupción como se dice”, explicó.

“Estamos recibiendo la caca del pasado”

En una reunión de trabajo con los senadores de la Comisión de Juventud y Deporte, Guevara aseguró que se han tomado cartas en el asunto para investigar las irregularidades y posibles hechos de corrupción que se han detectado en los primeros seis meses de trabajo.

“En seis meses estamos armonizando lo que no se ha hecho en seis años, entonces sí tengo que hacer referencia al pasado porque estamos recibiendo pues la caca del pasado, no lo podemos llamar de otra forma”, declaró.

Afirmó que es la primera interesada en que se investiguen irregularidades y posibles actos u omisión que pudieran existir en actos de corrupción, y recalcó que se turnará a la Secretaria de la Función Pública (SFP) cualquier irregularidad que exista.

La titular de la Conade destacó que está consciente de la situación que han generado los cambios hechos en los últimos meses como el recorte a la beca de los deportistas.

Al respecto, destacó que el acuerdo al que llegó en la última junta de gobierno “se acordó mantener un pago de dos mil pesos de aquí hasta que concluyan los Juegos Panamericanos y que no fuera tan drástico, aunque algunos así lo sintieron. Mi respuesta fue que era lamentable y entendible el berrinche, a nadie nos gusta que nos reduzcan la beca”.

Una vez que se tengan los resultados de estos juegos, explicó, se podrá asignar el monto de la beca dependiendo de los resultados, conforme al reglamento.