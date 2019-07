Coneval responde a AMLO tras criticar los gastos de los últimos 13 años

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) respondió a los datos publicados por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación presupuestaria, en el que indica que el organismo gastó en 2018 más en arrendamiento de edificios que en estudios e investigaciones.

El Coneval explicó que cuando inició operaciones en 2006 arrancó con una estructura de 69 plazas, sin embargo, conforme comenzó a generar información útil para apoyar la toma de decisiones de funcionarios públicos y del Poder Legislativo, la demanda de información aumentó considerablemente.

En 2014, tras la reforma constitucional, con la que se crea el Coneval como un órgano constitucional autónomo, se confiere al Consejo la atribución de coordinarse no solo con las autoridades federales sino también con las autoridades locales y municipales, ampliando de esta manera su ámbito de acción, destacó.

“Desde ese momento, Coneval inició acciones para fortalecer su estructura, como la contratación de personal eventual para cumplir con sus funciones adicionales, pasando por diversas validaciones de Hacienda y de la Secretaría de la Función Pública, con el acompañamiento de la hoy Secretaría de Bienestar; sin embargo, este proceso no se ha podido concretar en su totalidad.”

Por ello, ante el aumento de responsabilidades, también se incrementó el número de personal y fue necesario mudarse de sede, explica tras los señalamientos del presidente.

Indicó que que se firmó un contrato de arrendamiento siguiendo los procesos de ley y que resultó más barato del límite establecido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

El Consejo indicó que el edificio en renta cubre las carencias del edificio propio, en materia de protección civil, con adecuadas escaleras y salidas de emergencia, espacio para área de lactancia y enfermería, accesibilidad de las personas con discapacidad, cajones de estacionamiento y bodegas.

Ayer, López Obrador destacó que el Secretario Ejecutivo, Gonzalo Hernández Licona, quien recientemente fue removido de su cargo, llevaba casi 13 años en el puesto, mientras que tres de seis investigadores académicos están en el Consejo Directivo desde 2006, y los otros tres, desde 2010, cuando debían durar únicamente cuatro años.

Al respecto, la institución aclaró que Hernández Licona fue nombrado en 2005 Secretario Ejecutivo con apego a la Ley General de Desarrollo Social y las siguientes administraciones dieron continuidad a este nombramiento.

Asimismo, destacó que debido a que no se ha completado el proceso de autonomía del Coneval, pues no se contó en ese momento con la Ley secundaria y el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, “la Cámara de Diputados no ha nombrado a nuevos integrantes del Consejo General, por lo que se prorrogó los nombramientos de los Investigadores Académicos que integran el Comité Directivo del Coneval”.