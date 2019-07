En el país existen 195 estaciones de monitoreo de calidad del aire que están incorporadas al Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA), un programa que busca que los ciudadanos conozcan en tiempo real la calidad del aire, sin embargo, hay 77 que tienen fallas para monitorear y presentar los niveles de contaminación.

Rodolfo Iniestra, director de Investigación de Calidad del Aire y Contaminantes Climáticos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), explicó a Animal Político, que “primero se requiere de redes de monitoreo que operen adecuadamente y después que cuenten con un índice de calidad del aire que facilite su comprensión”.

Para Iniestra, la dificultad de monitorear y reportar los niveles de contaminación es por la falta de recursos en las sedes y que no todas las ciudades del país cuentan con un índice de calidad del aire.

Además, explicó que aunque el SINAICA reúne los datos a nivel nacional, la responsabilidad de monitorear la calidad del aire es de cada estado y que cada estación fue integrada porque las entidades lo solicitaron.

Datos del último reporte del SINAICA muestran que los únicos dos estados que no cuentan con una estación son Quintana Roo y Baja California Sur.

Según la norma 156 de Semarnat, una región debe ser evaluada si se trata de zona metropolitana, tiene más de 500 mil habitantes, emite 20 mil toneladas de contaminantes al año, si es zona conurbada o un sitio con fuerte actividad industrial.

De las 195 estaciones del país, 32 estaciones no presentan de manera continua los resultados de los contaminantes; 23 cuentan con equipo de monitoreo pero nunca han presentado resultados y 22 ni siquiera cuentan con infraestructura para hacerlo. Esto indica que el 40 % de los sistemas de monitoreo en el país no funcionan de manera correcta.

Al respecto, Iniestra explicó que el SINAICA no recibe los datos por problemas de internet o porque las estaciones sí realizan la evaluación pero no se tienen condiciones para enviarlas. Además, aseguró que no existe la obligación de evaluar continuamente los contaminantes, sino que es solo una recomendación.

Sobre las 23 estaciones que tienen equipo de monitoreo pero no han enviado información, menciona que se debe a que estaban fuera de funcionamiento por falta de mantenimiento o internet.

De acuerdo con el reporte anual, 44 equipos de monitoreo en todo el país iniciaron funciones entre 1986 y el 2000. Iniestra explica que eso no afecta pues “la vida de las estaciones depende del sistema de la máquina y de su mantenimiento”.

El Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA) publicó un comunicado en donde explica que en 2019, apenas 26 días han tenido una buena calidad del aire en el Valle de México según los límites de las Normas Oficiales Mexicanas.

#Boletín Habitantes del Valle de México no han podido respirar aire limpio en lo que va del 2019: urge la aplicación inmediata de las medidas de control anunciadas por la @CAMegalopolis https://t.co/eMx5tbNRR0 pic.twitter.com/RiwSP1JSI5 — CEMDA (@CEMDA) July 17, 2019

El OCCA menciona que si se tomaran en cuenta como límite las Guías de Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se tendría ningún día dentro de los límites para la protección de la salud.

El observatorio coincide con el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en que el Programa de Contingencias para el Valle de México es insuficiente y deben crearse acciones complementarias.

Entre sus propuestas para mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos, se encuentra la modificación de normas para su homologación con estándares de la OMS y fortalecer las tecnologías y capacidades del monitoreo de calidad del aire.