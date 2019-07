Autoridades de Estados Unidos informaron sobre la detención de un grupo de 168 inmigrantes indocumentados en la zona de Hidalgo, Texas, que hace frontera con Chihuahua.

El hecho ocurrió el domingo. En el grupo de inmigrantes había familias y menores no acompañados, de América Central, Venezuela y Cuba.

En un comunicado, U.S. Customs and Border Protection indicó que el sector del Rio Grande Valley o Valle de Río Grande está experimentando una afluencia de inmigrantes indocumentados que no había tenido desde la crisis humanitaria de 2014.

En este año, apuntaron las autoridades estadounidenses, el 90% de los inmigrantes indocumentados detenidos provienen de países distintos a México.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos, si México no hacía algo para reducir el flujo de inmigrantes indocumentados hacia territorio estadounidense.

En distintas entrevistas y en Twitter, Trump ha expresado que tras su amenaza México ha hecho un buen trabajo, mientras en el caso mexicano hay críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por medidas como utilizar a la Guardia Nacional para perseguir a inmigrantes centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos.