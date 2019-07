Interpol detiene en Alemania a la madre de Emilio Lozoya

Agentes de la Policía Internacional (Interpol) detuvieron en Alemania a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien es buscada por la justicia mexicana por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos que no contemplan la prisión preventiva oficiosa.

A Austin y Solís se le acusa de haber recibido dos depósitos de Lozoya por un monto total de 7.4 millones de pesos, entre 2010 y 2012, desde una cuenta que la Fiscalía General de la República (FGR) relaciona con la recepción de los sobornos de Odebrecht.

Lee: Fiscalía obtiene orden de aprehensión contra Lozoya y familiares por caso Odebrecht

La captura ocurrió el martes 23 de julio y en las últimas horas fue notificada a la FGR para que inicie los trámites de petición de extradición ante las autoridades de Alemania.

“Ella estaba de vacaciones con los nietos desde hace un mes, creo que en Múnich, cuando fue detenida con base en la ficha roja de Interpol. Todavía no sabemos si va a allanarse o no a la extradición, porque los delitos que le atribuyen no son graves”, confirmó su abogado Javier Coello Trejo.

En entrevista telefónica para Radio Fórmula, Coello Trejo sostuvo que esos delitos no son considerados graves, por lo que descarta que vaya a la cárcel.

“Vamos a ver que más conviene jurídicamente. Está en un lugar de detención y vamos a esperar. Tendrá que comparecer ante un juez allá para justificar su detención”, expresó.

A principios de julio, la FGR)dio a conocer que obtuvo una orden de aprehensión en contra de Lozoya por el caso Odebrecht. La dependencia también obtuvo órdenes en contra de su madre Gilda Austin, su esposa Marielle Helene Eckes y su hermana Gilda Lozoya.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que la detención todavía no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades alemanas y por Interpol Alemania.

“En cuanto las autoridades alemanas ratifiquen esta información de manera oficial, la Fiscalía General de la República ampliará la misma hasta el límite que la Ley lo permita”, señaló.

Esta persona, detalló, se encuentra vinculada a una orden de aprehensión obtenida por esta institución por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en el caso Odebrecht.

Con información de Reforma