Tras la rebelión en la Policía Federal desatada el miércoles contra su transferencia a la Guardia Nacional, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, señalaron que entre los líderes del movimiento había uno que no es policía y que estuvo en la cárcel. Se referían a Ignacio Benavente Torres, que sí estuvo preso 21 años, pero no es líder del movimiento ni fue presentado como tal en ningún momento.

Benavente llegó al Centro de Mando de la Policía Federal, conocido como CONTEL, acompañado de una mujer que se identificó como Silvia Vega, alrededor de la 1:30 de la tarde del miércoles, cuando la protesta llevaba ya más de cinco horas. En la puerta del cuartel, únicamente se identificaron como defensores de Derechos Humanos provenientes de la organización Pro Libertad Derechos Humanos en América AC, y aseguraron estar ligados a la ONU.

Lee: Felipe Calderón y grupos de interés buscan beneficiarse con protestas de policías federales: Durazo

Adentro se les permitió entrar a las negociaciones, que ya iban en la tercera mesa instalada del día, después de otras dos y de que incluso la coordinadora interinstitucional de la Guardia Nacional, Patricia Trujillo, leyera el pliego petitorio de los inconformes e informara que lo llevarían ante la Secretaría.

Pero alrededor de las 6 de la tarde, cuando se cerró la mesa de diálogo, el que había sido vocero de los policías durante el día salió a informar a los medios de comunicación acompañado de Benavente, a quien presentó así:

“Estamos acompañados de una organización de los Derechos Humanos, que aquí está presente, y va a tomar la palabra”, dijo.

“Somos una organización no gubernamental que nos pidieron apoyo la Policía Federal para que viniéramos a coadyugar (sic.) con ellos por la situación que estaba pasando en la mañana”, dijo el presidente de Pro Libertad.

Leer: Policías pedirán amparo para mantener prestaciones aunque los envíen a la Guardia Nacional

Sin embargo, este jueves, en su conferencia de prensa de las 7 de la mañana, López Obrador aseguró que había “mano negra” detrás de las protestas y que Durazo informaría respecto a que los principales “dirigentes” pertenecían a organizaciones de otro tipo.

A las 11, el Secretario dio una conferencia en la que anunció que distribuiría una tarjeta con los antecedentes “de alguno de los líderes del movimiento, que estuvo preso varios años por secuestro y es ahora uno de los elementos de los activistas del movimiento”.

Esa tarjeta informativa fue de Ignacio Benavente Torres. Tenía dos fotos tapando los ojos, como se hace con las imágenes de detenidos, y solo señalaba que “fue sentenciado por el delito de Secuestro, cumpliendo la pena impuesta en el interior del Cefereso Número 3, y tiene siete investigaciones abiertas en los Estados de Sinaloa, Ciudad de México, Coahuila y Tamaulipas”.

El nuevo paro de los policías había empezado a las 9 de la mañana. Benavente no apareció en el Centro de Mando hasta las 12:50, y aunque los representantes de la Policía habían acordado previamente un corte informativo con presencia de mandos policiacos, el activista quiso hablar ante los medios apenas llegar.

Lee: La Policía Federal está en “quiebra”: debe casi 2 mil 500 millones y no tiene para pagar

Entonces reconoció que estuvo en la cárcel durante 21 años, aseguró que fue injusto y que finalmente él había asumido su propia defensa y logró que le quitaran los cargos. Animal Político le solicitó copia de los expedientes que lo probaran, pero dijo que no los tenía porque se quedan en el juzgado. Detalló que su número de expediente es el 369/91, que estuvo detenido entre el 17 de junio de 1991 y el 15 de octubre de 2012. Negó que haya otras siete investigaciones en su contra, y solo admitió que hace cuatro años atropelló a una mujer y dijo que el caso sigue abierto porque le pedía cinco millones de indemnización que no le ha querido dar.

Cuestionado sobre por qué se había presentado en la Policía a intervenir, aseguró que no fue voluntariamente, sino porque lo llamaron, aunque no especificó quiénes.

“Claro que me llamaron. A mí me llamaron de la Policía Federal”, dijo.

-¿Quién?

“Varios elementos. Porque me conocen”, insistió.

“Yo no estoy representando a ninguno, me pusieron como vocero y como representante; no. Yo soy una organización de Derechos Humanos que defiende a ellos como a los soldados, como a los marinos, como a todos ustedes si necesitan”.

Lee: Calderón niega estar tras las protestas de policías federales; pide a AMLO escuchar a los elementos

-¿Pero por qué vino a hacer la defensa de ellos?

“Yo no vine a hacer la defensa. Yo vine a enterarme, y una vez que ya me entero, yo ahora sí puedo proceder a defender la violación de derechos humanos que se está cometiendo con ellos como trabajadores”.

-¿Ninguna autoridad lo llamó?

“No”.

Por su parte, el policía federal que ha sido vocero en los dos días de protestas, también desmintió que Benavente fuera líder o representante, y aclaró que solo estaba invitado como observador.

En la página de internet de la organización Pro Libertad Derechos Humanos por América, que dirige, hay varios oficios que tienen logotipos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la UNESCO, además de que presume varios programas para niños.

Sin embargo, una fuente de la UNESCO aseguró a Animal Político que ni este año ni el anterior han trabajado con esa organización y que tampoco recordaba proyectos previos.

Lee: Falta de uniformes, malas condiciones y baja de prestaciones, las causas de la protesta de policías federales

Mantienen el diálogo

En el segundo día de protestas, los ánimos estaban más calmados en la base de Iztapalapa. Por la mañana hubo cierta alerta ante el paso de dos camionetas militares, pero tanto Durazo como los propios agentes aclararon que no había sido una provocación sino un tránsito normal.

La mayor molestia de los policías fue por los señalamientos de López Obrador y de Durazo de que algunos líderes no pertenecían a la corporación, ante lo cual todos los congregados en la explanada sacaron sus credenciales, ya con los colores institucionales del nuevo gobierno, lo cual además garantiza que no tienen antecedentes penales.

Lee: Policía Federal desaparece, no hay vuelta atrás, dice el gobierno a elementos; reclaman indemnización

Las negociaciones este jueves fueron entre policías inconformes y los mandos de la propia policía, pero ya no se presentó ni la coordinadora Trujillo ni el subsecretario Ricardo Mejía, que ayer fue parte del diálogo.

A medio día, los policías aceptaron retirar los bloqueos de vialidades. Aunque en Periférico Oriente, donde se ubica CONTEL, unas 40 familiares de policías, en su mayoría mujeres, mantuvieron los bloqueos intermitentes en uno y otro sentidos.

El comisario Raúl Ávila habló a nombre de las autoridades de Contel, para plantear que una comisión fuera a la Secretaría, pero los inconformes se negaron porque consideraron que el gobierno los ha desprestigiado.

Por la noche, el vocero de los policías comunicó que ya había acuerdo en que este viernes a las 11 se instalen mesas de trabajo para que quienes no quieren integrarse a la Guardia Nacional o no hayan sido considerados aptos se registren en los módulos de la Unidad de Transición que Durazo anunció por la mañana, y pasen a otras unidades como el Instituto Nacional de Migración, Aduanas, la Coordinación Antisecuestros o la Comisión Nacional de Búsqueda.