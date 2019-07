El 58% de los mexicanos cree que se debe acatar la ley sin excepción, mientras que el 32% considera que existen casos excepcionales en los que sí se puede infringir, de acuerdo con una encuesta de Parametría.

En 2013 se registró el mayor porcentaje de personas que dijo que la ley debía de respetarse en cualquier circunstancia, 67% de entrevistados así lo mencionó, por otro lado, en 2009 se obtuvo el porcentaje más bajo de quienes apoyaron dicha postura con 56%.

Además, la mayoría de los encuestados considera que en mayor medida la ciudadanía cumple con la ley en comparación de el gobierno.

En 2006 la gente daba un 4.8 al cumplimiento de la normatividad por parte del gobierno, para 2010 el promedio fue de 5.3 no obstante volvió a bajar en 2013 a 4.8. En abril de 2019, es decir con la actual administración, se registra el mejor promedio de cumplimiento del gobierno con la ley al pasar de 4.8 a 5.9.

La mayoría de los encuestados considera que la clase política es la encargada de hacer las leyes en nuestro país, sin tomar en cuenta las opiniones de los ciudadanos.

Sólo 38% dijo que las leyes las elaboran los mexicanos a través de representantes (diputados, senadores y presidente). Si bien el porcentaje de quienes creen que las personas hacen las leyes a través de los representas creció de 33% a 38%, este cambio se movió tan sólo cinco puntos en seis años.

¿Qué opinan de la Constitución?

El 48% de las personas encuestadas considera que es un documento poco eficaz que no refleja la realidad en la que vivimos, por otro lado, el 41% lo ve como un documento bien redactado que contempla derechos y obligaciones de los mexicanos. En comparación con 2013 ha disminuido 8% quienes lo ven como un documento bien realizado y ha subido de 6 a 11% quienes no saben o no contestan la pregunta.

Para la mayoría de los mexicanos, respetar la ley y hacer justicia es lo mismo, así lo considera ocho de cada diez personas en el país, sólo 21% dijo que eran conceptos diferentes, esto tras una declaración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril en la que mencionó que la justicia estaba encima de la ley, esta frase generó mucha polémica porque se le acusaba de violentar el Estado de derecho.

Nota Metodológica: Encuesta en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas cara a cara del 27 de abril al 1 de mayo de 2019. Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %.