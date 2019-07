La renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -una de las carteras más importantes del gobierno de López Obrador- provocó reacciones de especialistas y políticos mexicanos.

Uno de los primeros en manifestarse fue el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que llamó a mantener la estabilidad de las variables macroeconómicas de México para permitir el crecimiento de la economía.

Leer: Renuncia el titular de Hacienda, Carlos Urzúa; acusa conflicto de interés

“En el sector empresarial consideramos que las decisiones de política pública deben tomarse siempre con rigor técnico y económico. Por ello, es importante que se atiendan y solucionen los problemas internos a que hace referencia la carta de Carlos Urzúa”, expresaron los empresarios en un comunicado.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal señaló que la renuncia de Carlos Urzúa era previsible pues “no es fácil adaptarse a un proyecto cuyo objetivo es sacudirse el neoliberalismo; los intereses son fuertes; las resistencias, también”.

La renuncia de @CarlosUrzuaSHCP era previsible: no es fácil adaptarse a un proyecto cuyo objetivo es sacudirse el neoliberalismo; los intereses son fuertes; las resistencias, también. Confiamos en el cambio de régimen; debemos perseverar. Respaldamos la decisión presidencial.

El excandidato presidencial José Antonio Meade resaltó el trabajo hecho por Urzúa nombrandolo como el “responsable del buen crédito de México en el mundo” y deseo éxito a Arturo Herrera.

La senadora panista Kenia López expresó que la renuncia de Urzúa refleja la imposición, el desconocimiento y el influyentismo que se ha manejado en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La senadora priista Vanessa Rubio lamentó la renuncia de Urzúa y calificó como una “pena” que el propio titular de Hacienda haya reconocido que actualmente se toman decisiones de política sin suficiente sustento.

La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, opinó que la carta de renuncia de Carlos Urzúa “pone en evidencia la poca capacidad y la constante improvisación del gobierno de México en el manejo de las políticas económicas y financieras de nuestro país”.

Ruiz Massieu exige a la administración de López Obrador que “rectifique el rumbo de la política económica para evitar una crisis mayor”.

Las familias mexicanas no deben pagar el precio de las malas decisiones, ni de las imposiciones que se mencionan en la carta de @CarlosUrzuaSHCP

El líder nacional del PAN, Marko Cortés pidió al presidente de México que valore los puntos planteados por Urzúa y asuma una ruta que privilegie el bien de México.

Hago votos para que el Presidente @lopezobrador_ valore con responsabilidad las observaciones del ex secretario de Hacienda, @CarlosUrzuaSHCP , y asuma una ruta que privilegie el bien de #México .

El diputado federal Mario Delgado expresó su reconocimiento a Carlos Urzúa por el trabajo realizado en Hacienda y brindó su apoyo a Arturo Herrera. Además detalló que el nombramiento de éste llegaría a la Cámara de Diputados para su ratificación.

Mientras que el senador panista Julen Rementería invitó a Urzúa a denunciar de manera formal el conflicto de interés que menciona en su carta de renuncia.

En la carta-renuncia que publica hoy el ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, denuncia conflicto de interés en personajes influyentes del gobierno.

El expresidente Felipe Calderón lamentó la salida de Urzúa y dio su apoyo al nuevo titular de Hacienda.

Lamento mucho lo que está sucediendo en el gobierno. La salida del Secretario Urzúa no es buena noticia. Mi solidaridad y apoyo all nuevo Secretario Herrera. Se ve nervioso y tiene razón para estarlo, pero hay que apoyarlo, en particular que el presidente @lopezobrador_ lo haga.

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) July 9, 2019