El pueblo sabe quién es un trepador: AMLO sobre conflicto Batres-Monreal

Ante las discrepancias entre los senadores de Morena, Martí Batres y Ricardo Monreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no son los cargos los que deben importar, sino la contribución a los cambios, “el político tradicional, el que está pensando cómo ‘colarse’, no ayuda en nada y no tiene futuro”.

Ayer, la votación en el Senado para la renovación de la Mesa Directiva no favoreció la reelección de Martí Batres, quien acusó a Ricardo Monreal de ensuciar el proceso al convocar a legisladores del PES en el proceso interno.

“El día de hoy culminó finalmente un proceso irregular, inequitativo, lleno de trampas, conducido por el senador Ricardo Monreal. Finalmente, un proceso fraudulento”, expresó Batres. Mientras que el senador Ricardo Monreal le respondió que “el Grupo Parlamentario de Morena votó en libertad”.

López Obrador descartó que esa “ruptura” entre los legisladores morenistas afecte las reformas que plantea su gobierno, ya que las propuestas que se hacen al Congreso son para beneficiar al pueblo, “entonces no solo los legisladores de Morena sino de otros partidos nos están apoyando y aprueban nuestra iniciativas de ley”.

“El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero”, destacó.

Respecto a la división en la bancada de Morena en el Senado, aclaró que, aunque no participa en cuestiones partidistas, en ése y en otros casos lo que debe anteponerse son los ideales y los principios y no pretender sacar provecho personal.

Asimismo, anunció que enviará una carta al Congreso Nacional de Morena para expresar su punto de vista y pedirles que no abandonen el movimiento ni al pueblo y se mantengan los principios e ideales.

“A lo mejor para finales de año, antes de que se elija a los dirigentes, si hay un Congreso puedo enviar una carta, si el congreso es un fin de semana, un domingo, a lo mejor asisto, pero yo ya no puedo… No estoy en activo como militante de Morena, tengo permiso, tengo licencia, represento a todos los mexicanos”, dijo.