"Aquí estoy, dando la cara": Robles llega a su audiencia ante el juez

Rosario Robles, extitular de la Sedesol y la Sedatu, llegó esta mañana al Reclusorio Sur para una primera audiencia por el caso de La Estafa Maestra, el esquema de corrupción mediante el cual hubo un presunto desvío de recursos públicos hacia empresas fantasma.

El delito por el que se le investiga es “ejercicio ilícito de la función pública”.

“Aquí estoy, como lo prometí, dando la cara, como la he dado siempre y muy tranquila”, dijo la exfuncionaria a su arribo.

La extitular de Sedatu llegó acompañada de su abogado.

La audiencia inicial es, por así decirlo, el paso cero en un proceso legal. Y éste siempre arranca con la formulación de imputación por parte de la Fiscalía hacia la persona o personas que acusa. En este caso, la Fiscalía expondrá en la audiencia cuáles son los hechos presuntamente delictivos que atribuye a Rosario Robles como extitular de Sedesol en La Estafa Maestra, y a partir de ello, le haría la imputación, es decir, el señalamientos de los delitos supuestamente cometidos.

En una audiencia inicial no se determina si una persona es culpable de algún delito. Lo que se decide es si se vincula a proceso y arranca entonces el proceso legal, o si, por el contrario, el juez de control decide cerrar el caso porque los presuntos hechos delictivos no existieron, o no vincula porque no hay pruebas suficientes para imputar a la persona acusada.

Aunque el mecanismo de corrupción involucró a al menos 11 entidades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, como Banobras, entonces encabezado por Alfredo del Mazo -ahora gobernador del Estado de México-, o en Pemex, dirigido por Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República sólo ha procedido judicialmente hasta ahora en contra de Robles y su equipo.