Beatriz Gutiérrez rechaza pintas de mujeres en el Ángel

Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y escritora, rechazó las pintas que realizaron mujeres en el Ángel de la Independencia, durante la protesta contra la violencia hacia las mujeres del pasado viernes 16 de agosto, pues consideró que se dañó patrimonio propiedad de todos los mexicanos.

La también presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México dijo esto tras la inauguración de la exposición Memoria de milagros, informó el diario Reforma.

Añadió que una protesta “por más razón que tenga quien proteste” no tiene derecho a dañar un inmueble histórico.

“Puede ser el caso de más injusticia en la historia del mundo, pero ese edificio o esa puerta es patrimonio de todos, entonces es una agresión a todos, independientemente de la justicia o validez que tenga la protesta, que sea en el momento que sea, en el siglo que sea”, dijo Gutiérrez Müller según Reforma.

Añadió que “los propios mexicanos no tienen conciencia, en muchos casos, del valor de lo que están rayando”, y que los edificios, columnas y ventanas son patrimonio nacional.

De acuerdo con Reforma, la historiadora se refirió a México como “el país de las pintas”.

Durante la marcha, las mujeres grafitearon leyendas como “Policía violador” y “A mí no me cuida la policía, me cuidan mis amigas”.

Esas pintas representan el hartazgo de mujeres contra la inseguridad y violencia, pero también contra la inacción de las autoridades; son una exigencia para frenar la violencia machista, por lo que el colectivo Restauradoras con Glitter piden conservarlas y que sean parte de la memoria de una sociedad que urge una vida libre de violencia para sus mujeres.

Este colectivo, integrado por mujeres especialistas en restauración, conservación del patrimonio cultural, antropólogas, historiadoras, sociólogas, artistas, entre otras, lo importante no son las pintas en el Monumento sino que éstas representan el clamor de justicia y de visibilizar las agresiones y feminicidios contra las mujeres en México.

