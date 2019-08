Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a un elemento de la Policía Bancaria e Industrial, acusado de abuso sexual por una joven de 16 años de edad.

La joven, quien realiza su servicio social en el Museo Archivo de la Fotografía (MAF), en la zona Centro de la capital, narró que la agresión se dio este jueves 8 de agosto cerca de la 19:30 horas.

Convocan a protesta por violaciones cometidas presuntamente por policías de CDMX

La víctima contó que tras finalizar una proyección en una de las salas del recinto, se acercó al elemento para entregarle una bolsa de frituras, “en ese momento y bajo engaños, el oficial la llevó a la zona de lockers del sitio, donde comenzó a tocarla en sus partes íntimas para posteriormente abusar de ella sexualmente”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un comunicado.

La joven salió del museo y se dirigió hacia la estación del Metro Zócalo, donde pidió apoyo para llamar a su familia.

Al volver al museo, la menor identificó al agresor, quien fue detenido y “aceptó haber tenido relaciones sexuales con la menor de edad”, expuso la Secretaría, quien no precisó si el policía reconoció el abuso sexual.

De acuerdo con el titular de la SSC, Jesús Orta Martínez, el Ministerio Público determinó, en su momento, que en los hechos había flagrancia por parte del policía (que fue detenido al momento de cometer el delito), por lo que permanece arrestado y en 48 horas se resolverá si su caso pasa a un juez de control o si no hay elementos para enjuiciarlo.

Tres casos recientes

En el último mes, dos mujeres más denunciaron haber sido violadas por elementos de la policía capitalina: el primer caso ocurrió el 10 de julio, en la alcaldía Cuauhtémoc, y 24 días después se reportó otro en Azcapotzalco.

El 10 de julio, una mujer de 27 años que se encontraba en la colonia Tabacalera fue obligada por dos policías a entrar en un hotel, donde presuntamente la violaron. El 12 de julio, los dos oficiales fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

Los dos oficiales fueron vinculados a proceso por el delito de violación agravada el 17 de julio, y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Oriente, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia capitalino.

El comunicado emitido por la PGJCDMX destacó que, al momento de la violación, la mujer se encontraba en estado de intoxicación por consumo de inhalante.

El segundo caso ocurrió la madrugada del 3 de agosto en la alcaldía Azcapotzalco, cuando una joven, quien señaló que volvía a su domicilio después de una reunión, fue abordada por cuatro policías que viajaban en una patrulla, quienes le preguntaron a dónde iba y se ofrecieron a llevarla hasta la puerta de su casa.

Dentro de la patrulla, la joven de 17 años fue víctima de violación, presuntamente cometida por parte de los cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes, de acuerdo con la PGJCDMX ya fueron identificados, pero no han sido detenidos debido a que no se ha recabado evidencia suficiente para presumir su probable participación en el delito.

Sin embargo, los elementos acusados de violación por la menor continúan trabajando “de turno” y sin ser requeridos.

¿Cómo la ven? 🤨 Los presuntos policías violadores de una menor en Azcapotzalco siguen laborando. ¿La razón? no han sido requeridos por la @PGJDF_CDMX Así lo informó Jesús Orta, titular de la @SSP_CDMX pic.twitter.com/eTgrfKbVC4 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 9, 2019

Esto fue confirmado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, quien explicó que ninguno ha sido formalmente imputado por la Procuraduría General de Justicia Capitalina, por lo que, dijo, no pueden violentar sus derechos laborales.

“Hoy no hay una imputación, es muy importante entender que si no hay una imputación no se pueden violentar sus derechos laborales… nosotros estamos por castigar a todos los malos elementos y por aportar todas las pruebas necesarias en caso de que así haya sido, pero también tenemos que ser respetuosos de las instancias correspondientes”, aseguró tras ser abordado por medios de comunicación.

De acuerdo con el funcionario, el departamento de Asuntos Internos de la SSC ya captó toda la evidencia que obtenida por la policía y la entregó a la Procuraduría, e incluso ya inició también su propia investigación.