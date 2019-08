La vida en Hollywood contada por Tarantino y una cinta de terror llegan a la cartelera

¿Qué estrena la Cartelera?

Este fin de semana un gran estreno hollywoodense abarrotará nuestras salas de cine, no obstante no se trata de una película de superhéroes o una secuela intergaláctica. La novena película de Quentin Tarantino, Había una vez en… Hollywood, llega cargada de polémica, cómo es su costumbre, pero no llegará sola.

¿Cuál se les antoja?

Había una vez en… Hollywood (Once Upon A Time In… Hollywood, 2019)

Dirección: Quentin Tarantino

Protagonizan: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino

Sinopsis: La película se centra en el panorama cambiante de Hollywood a finales de los años 60, cuando la industria empezaba a olvidarse de los pilares clásicos. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton, intenta amoldarse a estos cambios al mismo tiempo que su doble. Sin embargo, la vida de Dalton parece que está ligada a sus raíces de Hollywood, puesto que es vecino de la actriz y modelo Sharon Tate, que acaba siendo víctima de la familia Manson en la matanza de agosto de 1969.

La reseña: “El largometraje, a diferencia del resto de la filmografía de Tarantino, prescinde de la estructura en capítulos y se centra en el triángulo creado entre Dalton, Cliff (Pitt) y Sharon Tate (Margot Robbie), así como fugas a anécdotas, filmaciones y una visita al corazón de la comuna donde Charles Manson reunía jóvenes.” Seguir leyendo.

Diamantino (2019)

Dirección: Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt

Protagonizan: Carloto Cotta, Anabela Moreira, Filipe Vargas, Margarida Moreira

Sinopsis: Diamantino es el mejor jugador de fútbol de su época, hasta que un día, mientras está jugando el partido más importante de su VIDA, todo su talento desaparece. Su carrera futbolística llega a su fin y la estrella del fútbol tiene que encontrar un nuevo sentido a su vida. Empieza entonces una terrible odisea en donde se enfrentará con el neo-fascismo, la crisis de refugiados, el tráfico genético y la búsqueda de la perfección.

La reseña: “El guión de Diamantino, por otro lado, cuestiona la institución del matrimonio, no victimiza a una persona solitaria, pone en cuestión a las políticas xenófobas y a la cultura del espectáculo; ¿por qué entonces, en una película aparentemente transgresora, crítica, lúdica e ingeniosa se siente un olor añejo, una putrefacción que no es nueva?” Seguir leyendo.

Mi amigo Enzo (The Art of Racing in the Rain, 2019)

Dirección: Simon Curtis

Protagonizan: Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Kevin Costner, Kathy Baker

Sinopsis: Un perro llamado Enzo rememora las lecciones que ha aprendido de Denny, un piloto de carreras.

La llegada del diablo (Along Came the Devil, 2019)

Dirección: Jason DeVan

Protagonizan: Jessica Barth, Matt Dallas, Sydney Sweeney, Bruce Davisonc

Sinopsis: Después de la dolorosa muerte de su madre y tras vivir una infancia problemática, Ashley se va a vivir con su tía Tanya. Mientras trata de lidiar con su pasado, Ashley empieza a tener visiones de su difunta madre, lo cual la lleva a querer estar más cerca de ella a través del mundo espiritual. Estos rituales invocan a una fuerza demoniaca que se apodera de ella, dejando a sus familiares y amigos tratando de luchar por su alma.

Locos por la herencia (Juan Carlos Llaca, 2019)

Dirección: Juan Carlos Llaca

Protagonizan: Paulette Hernández, Alberto Guerra, Julieta Egurrola, Tiaré Scanda.

Sinopsis: Una disputa por la herencia del padre de esta familia es el motor de la comedia donde Andrea y Héctor, hermanos adoptivos, tienen una serie de discusiones con su tía por cumplir los requisitos para volverse los herederos universales.

La mujer que sabía leer (Le semeur, 2019)

Dirección: Marine Francen

Protagonizan: Pauline Burlet, Géraldine Paihas, Alban Lenoir, Iliana Zabeth

Sinopsis: En una pequeña aldea de los Alpes todos los hombres han sido levantados por las tropas de Napoleón III, quien se ha proclamado Emperador de Francia. La represión va dirigida a las comunidades reacias a su mandato. Es época de siembra, y luego seguirán la cosecha y la siega. Las mujeres no saben si sus hombres retornarán. La tensión, el deseo y la incertidumbre crecen cotidianamente. Un día, un desconocido -un fugitivo, un desertor, tal vez- aparece para romper la monotonía laboral. Ellas hacen un pacto de honor: compartir sexualmente a este extraño, y así preservar su supervivencia. Es 1852 y la educación no está al alcance de la población rural, mucho menos de las mujeres. Entre todo el grupo solo hay una doncella capaz de leer, y este será el vínculo que unirá la vida del forastero a esta mujer excepcional. El delicado equilibrio está a punto de colapsarse.