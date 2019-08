Exoficinas para promover el turismo ahora son de Hacienda y Radiodifusión

Aún se ve desde lejos el colorido letrero de “ProMéxico” en el edificio de 13 pisos de cristal que era su sede central, en Periférico Sur y Camino de Santa Teresa. Pero en su interior ya no queda casi personal del antiguo organismo, extinto por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, y las oficinas han comenzado a ser ocupadas por personal del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), que dirige Jenaro Villamil.

No son las únicas oficinas de promoción de México en el extranjero que han sido desocupadas y entregadas a otra dependencia. Sobre Viaducto y Patriotismo, otro edificio todavía anuncia en su entrada ser el Consejo de Promoción Turística de México, con las mismas letras coloridas, pero en la recepción, las hojas de registro de personal ya tienen otras siglas: SHCP, es decir, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigida por Arturo Herrera.

Desde que ganó la presidencia, López Obrador criticó que las oficinas turísticas eran un derroche de dinero y anunció que desaparecerían. No fue así de inmediato, pero al paso de los meses han dejado de funcionar.

Al iniciar el año, todavía se le dio presupuesto al Consejo de Promoción, una empresa paraestatal adscrita a la Secretaría de Turismo (Sectur) que tenía como misión promover los viajes tanto entre extranjeros como entre nacionales.

El 24 de abril de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la disolución y liquidación del Consejo, en medio de reclamos de la oposición. Morena, el partido del presidente y con mayoría legislativa, justificó la decisión en que se destinaran millones de pesos de dinero público a promover espectáculos como el Cirque Du Soleil, la NFL, la Fórmula 1 y tianguis turísticos, mientras que las ganancias se quedaban en la iniciativa privada.

El Consejo ejerció el año pasado 5 mil 607.5 millones de pesos, de los cuales, 421.1 millones (el 7.5%) fueron en el extranjero. Para 2019, se le asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 582.6 millones. Al segundo semestre del año, se reportó un gasto de solo 143.2 millones, el 28.4% de lo etiquetado.

Animal Político acudió a las oficinas para tratar de conocer la situación, pero la secretaria particular de la dirección pidió que se dejara un teléfono para comunicarse posteriormente, lo cual no ocurrió. Un trabajador que iba entrando dijo que no podía dar información, ya que solo iba a entregar unos papeles. Otro señaló que ya quedan menos de 50 personas trabajando ahí, mientras que el resto del personal fue despedido o reasignado a las oficinas centrales de Turismo.

Esta secretaría reporta en general un subejercicio de 51.6%, es decir, poco más de la mitad de su presupuesto aprobado este año, de 15 mil millones de pesos.

En lo que tiene el gasto más bajo es en el rubro Proyectos de Infraestructura de Turismo, con solo 13.7 millones invertidos de los 69.1 programados, lo que representa tan solo el 19.8%.

También hay una falta de gasto importante en Promoción de México como Destino Turístico: solo se aplicaron 132.3 millones de 491.8 etiquetados para eso en el primer y segundo trimestre del año, apenas el 26.9%.

Comunicación Social de Turismo no atendió las solicitudes de este medio para conocer las razones de los subejercicios o ahorros en el ramo.

ProMéxico, también desaparecido

ProMéxico era un fideicomiso público considerado entidad paraestatal para promover el comercio exterior y la inversión extranjera en el país, pero no estaba vinculado a Sectur sino a la Secretaría de Economía (SE). Fue creado en 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón, y contaba con 46 oficinas en todo el mundo.

Sin embargo, López Obrador criticó poco después de ganar las elecciones que este organismo solo servía para pagar favores y mantenía una burocracia dorada, por lo que iba a desaparecerlo al asumir la presidencia.

En el PEF 2019 aún se le asignaron 909.7 millones de pesos (contra los mil 325.3 que había ejercido en 2018), pero el 3 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que lo extinguió oficialmente, con el argumento de que “el Fideicomiso Público ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público”.

La instrucción dada fue que con ese presupuesto se liquidaría el organismo. Además, que las tareas de promoción de comercio exterior y atracción de inversiones recaerían en la Secretaría de Economía y en coordinación con la de Relaciones Exteriores (SRE), a las que también se transferirían los recursos humanos necesarios para esas labores.

Sin embargo, en las oficinas del sur de la Ciudad de México no hay rastro de estas dependencias. Personal del lugar informó que ahora las están ocupando trabajadores de canal 11 y canal 14, y el Sistema Público de Radiodifusión ya anuncia en su página web como su dirección oficial este edificio que todavía no muestra sus siglas en ninguna parte.

De los 450 trabajadores que había, quedan alrededor de 30, que ya solo están haciendo papeleo administrativo hasta este mes. En los que eran los teléfonos de ProMéxico aún contesta un conmutador, pero después no hay nadie que tome el teléfono; según informaron en otra extensión, porque a ellos ya les quitaron hasta las líneas y equipos de cómputo.

Animal Político solicitó a Economía saber qué destino han tenido el personal y las oficinas del extinto ProMéxico, pero no hubo respuesta.