La Fiscalía General de Veracruz está investigando si el asesinato del activista Miguel Ángel Medina Lara, integrante de la comunidad LGBT+, se trató de un crimen de odio debido a que ha recibido “informes” que pueden llevar a esa conclusión.

El fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, dijo este martes 20 de agosto en conferencia de prensa que la dependencia a su cargo tiene “informes de policía” con lo cuales se podría establecer que Mike, como le decían sus seres cercanos, fue víctima de un crimen relacionado a su preferencia sexual o identidad de género.

Miguel Ángel Medina fue encontrado sin vida dentro del Panteón Municipal de Acayucan, al sur de Veracruz, el pasado día 9 de agosto. De acuerdo con la Fiscalía, murió de un golpe con piedra en la cabeza y el culpable es un ciudadano de Guatemala “integrante de la banda auto denominada Mara Salvatrucha”.

“Si los elementos de prueba así lo señalaren, en el momento de acusar se tipificará la agravante que establece la fracción 6 del artículo 144 del Código Penal del estado de Veracruz que establece que el homicidio se agrava por las lesiones cuando derivan de motivos de odio o por razones de preferencia sexual o identidad de género”, dijo el Fiscal.

Winckler reiteró que Miguel Ángel Medina y el presunto asesino se encontraron en una tienda de conveniencia y después se fueron juntos al Panteón Municipal. Después “se escuchó un grito” y el acusado salió solo del lugar, donde quedó el cuerpo de “Mike”.

La víctima no presentaba rasgos de haber sido atacada sexualmente y tampoco le habían sido robadas sus pertenencias.

Por lo pronto, el detenido, identificado como Luis Humberto N, es acusado de homicidio doloso calificado, de acuerdo con el fiscal, la audiencia de vinculación a proceso es “el próximo 20 de agosto”, es decir, este mismo día. (de lo contrario sería dentro de un año). Sea cual sea el resultado de esa audiencia, el acusado pasará por lo menos dos años en la cárcel, debido a que el juez le dio esta medida preventiva.

Personas allegadas a la víctima han puesto en duda que el presunto integrante de “la pandilla Mara Salvatrucha” haya sido el asesino.

La activista Jazz Bustamante, integrante del Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio, dijo que el de Mike fue el crimen de odio número 17 en lo que va del año en Veracruz. Ella señaló que a Mike “lo lapidaron”, y que el sabía cómo tenía que cuidar su integridad física, con lo cual se le hace poco creíble que hubiera ido por su voluntad al panteón con una persona de las características de Luis Humberto N.

Por su parte, Alex Lara, primo de Mike, dijo que la familia de la víctima no está satisfecha con los resultados difundidos por la Fiscalía. “No estaremos conformes hasta saber el final de todo, mientras no pararemos de exigir porque uno no podría estar conforme nomás así. Incluso aún cuando haya una condena no sé si lo estemos”.

Una amiga de Mike identificada como Nancy, también de la comunidad LGBTI, dijo que el crimen dejó una sensación de inseguridad entre las personas de la comunidad en Acayucan . “Lo mataron con una saña ruin. ¿Qué no podrán hacer con otros de nuestra comunidad?”.