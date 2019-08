Interjet comienza a normalizar sus operaciones con vuelos extra

Interjet informó que ya se han empezado a normalizar sus operaciones y como parte de la regularización de sus itinerarios, la aerolínea está operando vuelos extra a los destinos que fueron más afectados.

La empresa informó que tras las demoras y cancelaciones de vuelos, Interjet implementó un plan de protección para compensar a sus clientes aunque no dio más detalles.

El 29 de julio, Interjet canceló 10 vuelos, seis en el AICM, y cuatro en otros estados, afectando a 1,557 pasajeros. Ese mismo día, hubo retraso de cinco vuelos, afectando a 659 pasajeros. En total, 2,216 usuarios afectados.

En tanto, el 30 de julio reportó fallas en 23 vuelos más: 17 cancelaciones y seis retrasos, perjudicando a 3,254 pasajeros.

“La compañía ha estado en contacto permanente con sus clientes para informales sobre el estatus de sus vuelos”, destacó un comunicado.

La empresa reiteró sus disculpas a aquellos clientes que se vieron impactados en las últimas 72 horas por las demoras y cancelaciones.

La aerolínea detalló que la afectación ha sido en el 4% de su itinerario y que se debe a una “reestructura operacional”.

En caso de cancelación, la línea aérea deberá reintegrar el precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, más una indemnización que no será inferior a 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.