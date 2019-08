El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quienes se manifiesten deben hacerlo sin violencia y cuidando el patrimonio cultural. “¿Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso los derechos de las mujeres, con la destrucción?”, señaló.

Cuestionado sobre algunos disturbios registrados durante la marcha en la Ciudad de México contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios, llamó a las manifestantes a expresarse sin violencia.

“¿Qué no lo podemos hacer de manera pacífica?, ¿qué tiene que ser con violencia? Yo no creo en eso, no creo que la vía de la violencia sea la opción, vamos a seguir actuado con tolerancia, prohibido la represión”, sostuvo.

El presidente respaldó la decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de no usar la fuerza pública tras algunos disturbios registrados durante la marcha.

Aseguró que su gobierno no es partidario de reprimir ninguna manifestación, pese a que “los conservadores” quisieran que hubiera mano dura.

Consideró que la intervención de la fuerza pública agrava el conflicto, no resuelve nada y que puede provocar que también se le acuse al gobierno de ser represor, por lo que pidió apostar al diálogo.

“No vandalizar como lo han hecho. Las estatuas, que por cierto, vamos a reconstruir. Ahí están nuestros héroes que lucharon en la intervención. ¿Cómo no vamos a respetar eso? ¿Cómo no vamos a cuidar el Ángel? Es un monumento importantísimo”, comentó.

Al cuestionarlo sobre los altos números de feminicidios y la violencia contra las mujeres respondió: “Estamos trabajando todos los días con ese propósito, ese es nuestro tema principal, garantizar la seguridad de hombres y mujeres. No estamos desatendiendo el problema. No lo estamos delegando a otros. Casi todo el gobierno está orientado a garantizar la paz en el país”.