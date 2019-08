Nueve mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual

El tenor español Plácido Domingo es acusado por al menos nueve mujeres de actos de acoso sexual, los cuales habría cometido durante casi treinta años a partir de la década de los ochenta.

Los testimonios, entre los que se encuentran ocho cantantes y una bailarina, fueron recopilados por la agencia internacional de noticias AP.

Las nueve víctimas declararon al medio que fueron presionadas por el tenor para mantener relaciones sexuales a cambio de trabajo, toda vez que éstas apenas iniciaban sus carreras y aquellas que se negaban eran castigadas profesionalmente.

Aunado a los nueve casos de acoso sexual, otras seis mujeres que trabajaron con Plácido Domingo dijeron a la agencia estadounidense que también recibieron “propuestas incómodas” por parte del cantante español.

Estos testimonios fueron reafirmados por casi tres docenas de cantantes, bailarines, músicos de orquesta, miembros del staff, maestros de canto y un administrador, quienes aseguraron que Plácido Domingo tenía “un comportamiento sexual inapropiado” y que solía acosar a las mujeres más jóvenes.

De las nueve mujeres que hablaron de su experiencia, ocho prefirieron el anonimato, excepto Patricia Wulf, una mezzosoprano que cantaba con Domingo en la Ópera de Washington. En tanto que siete de las denunciantes aseguran que sus carreras se vieron afectadas luego de rechazar a Plácido Domingo.

Los relatos de las nueve mujeres presentan patrones de comportamiento similares por parte del soprano, quien al inicio mostraba interés en sus carreras, después las llamaba continuamente a altas horas de la noche, las invitaba a comer o a tomar una copa y posteriormente las citaba en su departamento o en un hotel con el pretexto que de que las asesoraría profesionalmente.

Aunque ninguna de las mujeres presentó documentación que avalara sus testimonios, la agencia AP asegura que investigó sus trayectorias para confirmar su relación laboral con Domingo, además de platicar con personas cercanas que supieron del acoso.

Al menos dos de las víctimas dijeron que cedían a las propuestas del tenor por miedo a que sus carreras se vieran afectadas toda vez que consideraban a Plácido como “el hombre más poderoso de su profesión”.

Luego de ser víctimas de acoso, algunas de las mujeres tomaron “medidas extremas” para evitar al cantante, como dejar de usar el baño de mujeres cerca de su oficina y pedirle a otros cantantes o empleados que no las dejaran solas mientras trabajaban con el tenor.

Luego de entrevistar a las víctimas y trabajadores, AP buscó a Plácido Domingo para ofrecerle el derecho de réplica. El tenor no contestó las preguntas detalladas de la agencia y calificó los testimonios como “inexactos”.

“Las acusaciones de estas personas no identificadas que datan de hasta treinta años son profundamente preocupantes e inexactas (…) es doloroso escuchar que pude haber molestado a alguien o haberlos hecho sentir incómodos a pesar de mis mejores intenciones (…) creía que todas mis interacciones y relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas”, respondió Domingo.

Las personas que me conocen o que han trabajado conmigo saben que no soy alguien que intencionalmente dañaría, ofendería o avergonzaría a nadie.

Para finalizar, el tenor dice que reconoce que las reglas y estándares por los cuales somos medidos hoy son muy diferentes de lo que eran en el pasado. “Tengo la suerte y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me mantendré en los más altos estándares “.

Plácido Domingo, hoy de 78 años, es uno de los tenores más importantes del mundo y uno de los intérpretes de mayor relevancia en la música clásica. Su carrera inició hace más de 50 años y ha interpretado más de 150 papeles en más de 4 mil actuaciones.

Actualmente Domingo sigue en activo, canta y dirige la Ópera de Los Ángeles, en California.

Luego de darse a conocer las acusaciones por acoso sexual, la Asociación de Orquestas de Filadelfia canceló la participación del tenor español para el concierto del próximo 18 de septiembre.

“La Asociación de Orquestas de Filadelfia ha retirado su invitación a Plácido Domingo para que aparezca como parte de su concierto de la noche de apertura el 18 de septiembre de 2019”, escribió la asociación en su cuenta de Twitter.

