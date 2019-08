Candelaria Ramírez esperaba irse a Colima, al Hospital Materno Infantil a hacer su servicio social. Aunque esta institución se ubica en el centro de ese estado, la joven pasante de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENOE) de la UNAM tenía planeado moverse a centros rurales de salud, a donde los rotan durante su año de actividades.

“Allá es donde hacemos falta. Podemos apoyar en la atención de partos, de control pre natal, en la atención al recién nacido. Todo eso está garantizado aquí en la Ciudad de México, pero no en las comunidades, en los centros rurales. Y ahora resulta que querían recortar esas plazas para servicio social y el monto de las becas que nos dan, que ya son raquíticas”, dice Candelaria, parada en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, a donde llegó con otros 200 compañeros entre médicos y enfermeros para exigir que esas reducciones no se hagan.

Este primero de agosto ella está aquí, de protesta en el centro de la ciudad, cuando este día debería iniciar su servicio social en Colima. “Fueron a la escuela funcionarios de la Secretaria de Salud a decirnos, en febrero, que podríamos hacer nuestro servicio social en estados como Hidalgo, Colima, Morelia, Quintana Roo o Chiapas. Se supone que yo me iba a Colima y luego la semana pasada nos notificaron en la escuela que las plazas foráneas se habían cerrado”.

El acto público, la licitación como ellos le llaman, en la que les entregan formalmente sus plazas para servicio social a los pasantes estaba programado para mediados de julio. Pero se canceló.

“Nos dijeron que teníamos que esperar al 5 de agosto”, cuenta Candelaria. Además, les anunciaron que los montos de las becas quedarían a la mitad, de 600, como les habían dicho en febrero, a 300.

Y la protesta empezó para los estudiantes de enfermería, que el lunes elaboraron su pliego petitorio de 12 puntos y se alistaron para unirse a los pasantes de medicina en el paro nacional de actividades y en la marcha del primero de agosto en el centro de la CDMX y en otros estados.

“Como no vamos a salir a protestar –dice Candelaria–, si ya con 600 pesos no alcanza, imagínate con menos. Yo me quiero ir a Colima, pero mis papás me iban a apoyar con los gastos los primeros días, mientras encontraba un trabajo por las tardes para poder pagar renta, comida, transporte, eso no lo pago con 600 pesos, eso no alcanza ni para los pasajes, bueno ni para el autobús de ida”.

Por irse a otro estado, a ella le debería tocar una beca para pasante de enfermería tipo C de 1,600 pesos al mes, o al menos la tipo B, de 900, pero dice que las becas no se otorgan como se debe de acuerdo al lugar donde van los pasantes.

Las mismas quejas tiene Sharon Martínez, también de la ENOE. Dice que ella se iba a ir a hacer su servicio social a Atotonilco, Hidalgo. “Hasta nos dieron un curso propedéutico, como de inducción, y después ya nos avisaron en la escuela que la Secretaria de Salud había cancelado las becas y que no podíamos irnos. Ahorita las asignaciones están detenidas, solo estamos esperando que nos avisen para entregar papeles”.

Alexis Palma también está a la espera. Él tenía que empezar su servicio social este primero de agosto en el Hospital de la Mujer, aquí en la CDMX, en lugar de eso está en la protesta en la plancha del Zócalo.

“Estamos esperando por la licitación de plazas. Pero han movido la fecha. Ahora vamos a ver si es este miércoles 3. También estamos esperando ver quiénes van a recibir beca, porque no a todos nos dan. Dijeron que iba a haber menos becados y que sólo serían 300 pesos mensuales de apoyo, por eso estamos aquí para marchar”.

El contingente de los pasantes de enfermería, de escuelas como la UNAM, la UAM y el IPN marchó, junto con los pasantes de medicina, hacia la Secretaría de Salud. Ahí entregaron su pliego petitorio al titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Pedro Flores Jiménez, y al titular de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, Ricardo Morales Carmona.

Los funcionarios les aseguraron, igual que a los pasantes de medicina, que no habrá recorte ni de plazas para servicio social, ni del número de becas ni de los montos de las mismas.

“El día de hoy ya se empezaron a abrir plazas. Creemos que fue por la presión de la movilización, pero tenemos más demandas, queremos que se incrementen los montos de las becas, porque son insuficientes y también que se cree un órgano de ética para darle seguimiento a los casos de acoso, que es muy frecuente que padezcamos las enfermeras”, explica a Animal Político, Lucero Jaimes, representante de la ENOE en la Asamblea de Pasantes de Enfermería y Enfermería y Obstetricia.

Las autoridades de la Secretaría de Salud recibieron las peticiones de los pasantes de enfermería y los invitaron a unirse a las mesas de trabajo que acordaron realizar con los pasantes de medicina. La próxima será el 16 de agosto.