La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, acusó a Animal Político de emprender en su contra “una campaña sistemática de linchamiento y difamación”, ya que con la investigación periodística acerca de la estrategia para desviar recursos conocida como La Estafa Maestra se utilizó su nombre e imagen, lo que ha puesto en riesgo su integridad y colocó en una situación de peligro a su hija.

En una carta entregada al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, Robles indicó que fue señalada por el medio sin considerar que presentó a los autores de la investigación “documentos oficiales del Órgano Interno de Control donde se acreditaba que no había irregularidad alguna en el proceder de los funcionarios mencionados por la Auditoría Superior de la Federación”.

“Desde el momento en que se decidió poner mi rostro a esta información periodística la única que tuvo que dar la cara ante los medios de comunicación, ante el Poder Legislativo y ante cualquier instancia fui yo, a pesar de que la investigación era más amplia”, aseveró.

Te puede interesar: La Estafa Maestra: denuncia ciudadana señala a Robles por corrupción, pero FGR la cita por delito menor

De acuerdo con la exsecretaria, en 2018 también fue “objeto de calumnias por el periódico Reforma”, a quien acusó de usar su nombre en los titulares, “aun cuando se refería a auditorías practicadas a dependencias que yo no dirigía, o a empresas que jamás se contrataron por Sedesol o Sedatu”.

“Vale la pena destacar que en todos los casos solicité mi derecho de réplica como lo marca la ley y nunca me fue concedido”.

Robles explicó que en 2018 acudió voluntariamente ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Secretaría de Hacienda que proporcionaran información de su persona y que omitieran el secreto bancario, “porque no tengo nada que ocultar”.

“La SFP me respondió que después de hacer la investigación que la ley mandato encontró que la evolución de mi patrimonio era coherente con mis ingresos y la PGR que no había ninguna denuncia o carpeta de investigación en contra mía. Lo que sí puedo acreditar y nadie ha podido demostrar lo contrario es que tengo la misma casa en propiedad desde 1995, una cuenta personal que acredita cómo he obtenido mis ingresos y que no poseo propiedades o activos que haya adquirido durante estos últimos seis años”, aseguró.

Lee también: 11 dependencias están involucradas en La Estafa Maestra, pero la Fiscalía sólo va por Rosario Robles

“Todo este linchamiento mediático ha influido a mi parecer en los órganos encargados de procuración de justicia y ha puesto en riesgo mi integridad personal, mi derecho a la honra y el debido proceso. No solo. Ha expuesto a lo más importante para mi que es mi hija, la que ha tenido que vivir toda clase de insultos y vejaciones, colocándola además en una situación de peligro frente a la delincuencia que se dedica al secuestro”, acusó.

Para Robles, las publicaciones realizadas con su imagen ejemplifican “el efecto corruptor en el proceso penal por la interferencia y el juicio mediático”.

“Por todas estas razones y porque en este caso ha habido filtraciones indebidas y violaciones a mis derechos, le pido con todo respeto que en el proceso al que seré sometida se consideren todos estos hechos para que no influyan en el ánimo juzgador. Confío en la palabra del Presidente de la República cuando dice que no hay de su parte consigna alguna en mi contra o de alguna otra persona. Soy mujer de instituciones y tengo plena confianza en las autoridades judiciales de mi país”, acotó.

“No tengo nada que esconder, por lo que me presentaré el jueves 8 como ordena la autoridad. Solo pido justicia. Ni más ni menos”, finalizó.

Les informo de esta carta que le hice llegar al Ministro Presidente de la Corte @ArturoZaldivarL hace unos minutos pic.twitter.com/miun1286Og — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) August 5, 2019

La FGR citó a Rosario Robles a una audiencia inicial para “formular imputación y vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público” por el esquema de desvíos La Estafa Maestra, el próximo 8 de agosto en el Reclusorio Sur.

Entérate: Cuentas de Rosario Robles no están congeladas, dice abogado; Hacienda insiste en que sí lo están

De acuerdo con La Estafa Maestra, investigación realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Robles es una de las involucradas en el esquema mediante el cual 11 dependencias del gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas para realizar supuestos servicios, pero estas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron fantasma, por lo que más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos desaparecieron.

La carpeta de investigación que se le sigue a Rosario Robles se inició desde 2018, en la administración de Enrique Peña Nieto.

El pasado 31 de julio, la exsecretaria obtuvo una suspensión provisional contra una posible de orden de aprehensión girada en su contra, o de cualquier orden de comparecencia que implique una fuerza de seguridad pública la detenga para presentarla ante un juzgado.

Dicha suspensión es efectiva siempre y cuando los delitos por los cuales se hubiera girado la supuesta orden de aprehensión no sean de los considerados de prisión preventiva automática, como por ejemplo, delincuencia organizada o hechos de corrupción.