Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, confirmó que la extitular de la Sedesol y Sedatu tuvo dos domicilios alternos, uno ubicado en Reforma 222 y otro en Polanco, cuya propiedad es del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

El abogado sostuvo que en momentos diferentes Robles rentó dos departamentos, uno en Reforma y otro en Polanco para estar cerca de la oficina, sin dejar en ningún momento el domicilio de Coyoacán.

“Y sí en efecto, Ciro, ella tuvo algunos domicilios que se utilizaban por las jornadas de trabajo que eran muy largas y que en ambas secretarias (Sedatu y Sedesol) se prolongaban”.

Julio Hernández Barros dijo desconocer quién le rentaba el departamento de Reforma 222 y confirmó que el de Polanco sí se lo rentó Gerardo Ruiz Esparza, pero no de forma directa ni que se enterara por él.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que la exsecretaria de Sedesol rentó el inmueble en Reforma 222 primero, pero lo dejó después del sismo del 19 de septiembre de 2017, y luego se mudó al departamento de Polanco, propiedad de Ruiz Esparza.

Aseguró que Robles solamente tiene una propiedad en la colonia Los Reyes, en la alcaldía de Coyoacán.

“Algo que está enturbiando, se da a la opinión publica infundios nuevamente de algunos reporteros, en especial de los de Animal Político, en donde manifiestan que Rosario tiene varias propiedades, cosa que es totalmente falsa. Los que la conocemos sabemos que ella ha vivido por los menos 24 años en su casa de Coyoacán”.

Este miércoles, Animal Político publicó que Rosario Robles rentó un departamento de 221.54 metros cuadrados, ubicado en Polanco, que es de Gerardo Ruiz Esparza, nunca se menciona que fuera propiedad de la extitular de Sedatu.

Ruiz Esparza dijo que la renta mensual que pagaba Robles ascendía a 35 mil pesos, pero “por cuidado al proceso legal” de la exsecretaria, prefirió no mostrar el contrato. Ella llegó al inmueble desde 2017 y lo abandonó apenas en febrero de este año cuando se venció el contrato, explicó.

Rosario Robles está en prisión como una medida preventiva ante “riesgo de fuga” porque el juez Felipe de Jesús Delgadillo consideró que no había certeza sobre su residencia. Aunque ella argumentó que vivía en la misma casa de Coyoacán desde hacía 24 años, lo cierto es que llevaba al menos tres años sin vivir ahí, e incluso tramitó una licencia de conducir y registró como domicilio un departamento en la colonia Polanco. Esa contradicción significó una “falsedad”, dijo el juez en audiencia el pasado 13 de agosto, y fue determinante para enviarla al penal de Santa Martha.

Indagan en Sedatu venta de terrenos

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda indaga la venta de terrenos federales que hizo la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, informó su titular Santiago Nieto.

En las transacciones de la compra-venta de los terrenos presuntamente están involucradas empresas fantasma, tal como ocurrió en el desvío de recursos de la Estafa Maestra.

“Estamos trabajando también en el caso vinculado con Sedatu de los terrenos federales que eran, también, vendidos a empresas fachada, nos parece que esto puede llegar a otro tipo de responsabilidades, en su momento lo haremos del conocimiento de la Fiscalía General de la República”, declaró Nieto.

En el caso del desfalco a la Sedesol y Sedatu, por el cual Robles actualmente se encuentra en prisión preventiva, sostuvo, se sigue analizando información.

“Estamos en este momento analizando 105 convenios de colaboración que fueron presentados por la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol) ante la Unidad de Inteligencia Financiera para efecto de determinar cuántas empresas fachadas fueron utilizadas en la misma metodología”, informó.

Al respecto, el abogado de Rosario Robles, dijo que él no ha encontrado ninguna anomalía.

“Yo he revisado la actuación, los contratos que se han celebrado y francamente no he encontrado ninguna anomalía, tan es así que a Rosario Robles no se le sigue ahorita un proceso porque hubiera tomado dinero, o por que hubiera desfalcado al erario público o porque se hubiera beneficiado de él”.

Hernández Barros informó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no está justificada una prisión preventiva, por lo tanto se convierte en “una detención arbitraria”, dijo.