Tras la protesta por los casos de violaciones presuntamente cometidas por policías capitalinos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió una carta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitando su intervención para garantizar la protección de los derechos de una de las víctimas.

En la misiva, dirigida a la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, Sheinbaum refirió que la madrugada del 3 de agosto en las inmediaciones de la colonia San Sebastián, alcaldía Azcapotzalco, una menor de 17 años fue presuntamente violada por cuatro policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), por lo que solicitó a la Comisión intervenir en el caso.

Claudia Sheinbaum solicitó la protección de los derechos de la víctima, “particularmente en lo relativo a los principios de asesoría jurídica adecuada, debida diligencia, debido proceso, desvictimización, dignidad, principio pro víctima, interés superior de la niñez, máxima protección, no criminalización, no victimización secundaria y participación conjunta”.

La solicitud de la jefa de Gobierno se dio luego de que este lunes, ciudadanas protestaron frente a la SSC y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), en exigencia de justicia para la joven presuntamente violada en Azcapotzalco, así como por otros dos casos denunciados el último mes, en los que policías capitalinos fueron señalados como agresores sexuales.

Investigan daños a la PGJCDMX

Acerca de los daños a las oficinas de la Procuraduría, realizados por asistentes a la protesta, la PGJCDMX informó que se abrió una carpeta de investigación para determinar los delitos a perseguir y proceder contra quien resulte responsable.

En conferencia de prensa, el vocero de la Procuraduría, Ulises Lara, expresó que la dependencia rechaza la violencia como forma de manifestación, y señaló que mantienen su compromiso en combatir la violencia de género en la Ciudad de México.

Acerca del caso de la menor víctima de violación en Azcapotzalco, Lara López dijo que “es importante comentar que a pesar de todas las pruebas que hemos recabado hasta el día de hoy, no se ha podido ubicar a los probables responsables, por lo que es indispensable que la víctima colabore con las investigaciones. Sin embargo, bajo el principio de mayor protección y trato humanitario, respetaremos sus tiempos de recuperación emocional”.

“Lo anterior de ninguna manera significa que las investigaciones se hayan detenido, las seguiremos realizando hasta sus últimas consecuencias, pero hasta el momento no podemos determinar al presunto o presuntos responsables”, aseveró.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, a quien las asistentes lanzaron un puño de diamantina durante la manifestación, dijo que no se sintió amenazado por el acto, aunque dijo que dado que “no hubo las condiciones”, no pudo dialogar con ellas.

“Yo creo que es una provocación, no lo veo desde otro punto de vista, creo que la causa que traen es muy legítima, pero las normas no y me parece que en ese sentido es imposible tener un diálogo, si no hay voluntad para ello”, señaló.

Orta aseguró que no presentará cargos por estos hechos, y detalle que 10 elementos adscritos a la SSC fueron llamados a declarar por la presunta violación cometida en Azcapotzalco, por lo que se encuentran bajo investigación interna. También dijo que se reforzarán los criterios de control y confianza.

De acuerdo con el titular de la SSC, los elementos no se encuentran actualmente en servicio, “están concentrados y están disponibles para cualquier diligencia que requiera la Procuraduría”.

Además de la denuncia por violación en Azcapotzalco, otros dos casos fueron denunciados en el último mes.

El pasado 12 de julio, la PGJCDMX informó de la detención de dos policías, quienes fueron denunciados por la presunta violación de una mujer, cometida en un hotel de la colonia Tabacalera. Ambos uniformados fueron vinculados a proceso cinco días después.

Un tercer caso ocurrió el pasado 8 de agosto, cuando una menor de 16 años denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un elemento de la Policía Bancaria e Industrial en el Museo Archivo de la Fotografía.