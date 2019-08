A nueve días de su Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aparece en dos spots en los que asegura que es un hombre de palabra, uno de los videos los dedica al tema económico y el otro al de austeridad.

“No es para presumir, pero soy un hombre de palabra”, con esa frase comienzan los videos.

“No han aumentado los impuestos; no ha aumentado el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública, lo que aumentó es el salario mínimo, 16% , como no había sucedido en 36 años”, destaca en uno de sus spots.

Lee: AMLO se burla de Calderón y lo compara con el comandante Borolas; “el cargo le queda grande”, le responde

Señala que en su administración se entregan más apoyos a la población de escasos recursos y que hay bienestar.

En un segundo video, destaca que ya no existen sueldos altos para los funcionarios públicos, así como pensiones para los expresidentes.

“No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales; ya no hay pensiones millonarias para los ex presidentes; ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor presidencial”, asegura.

“Ya no hay avión presidencial; ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios que se hacían cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. ¡Los compromisos se cumplen!”.

El informe de gobierno del presidente será entregado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la tarde del domingo 1 de septiembre en la Cámara de Diputados. Previo a su entrega, López Obrador emitirá un mensaje a las 11 de la mañana en Palacio Nacional.

El Informe de Gobierno es un documento presentado por el Ejecutivo a los legisladores, quienes realizan un análisis político, jurídico, económico y social sobre lo presentado por el presidente. En el Informe se establece el estado general de la administración pública del país.