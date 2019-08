Dinero de subasta de casa de Zhenli Ye Gon será para atletas Panamericanos

El dinero que se obtenga de la venta de la casa decomisada al empresario Zhenli Ye Gon se destinará para financiar becas mensuales y apoyos adicionales para los 544 deportistas mexicanos que participan en los Juegos Panamericanos de Lima.

Por la subasta de este inmueble, que se realizará el próximo domingo 11 de agosto en Los Pinos, se esperan recabar 150 millones de pesos.

La casa decomisada a Zhenli Ye Gon es de 1,200 metros cuadrados, tiene cuatro niveles y está valuada en 95 millones de pesos y ha recibido el interés de algunos embajadores, vecinos de la zona e inversionistas, que han visitado el inmueble.

Lee: Conade está en números rojos, no hay ni para pagar la luz, asegura Ana Guevara

López Obrador detalló que los 544 deportistas que participan en Lima recibirán 240 mil pesos que se entregarán en una sola exhibición, en cuanto regresen al México, a fin de que ellos decidan cómo distribuirlo.

Eso implica unos 130 millones de pesos, los otros 20 millones de pesos, dijo, se usarán para dar estímulos adicionales.

“Todos van a recibir 240 mil pesos, a razón de 20 mil pesos mensuales, durante un año”, explicó.

Lee: Detectan irregularidades en compras y gastos de la Conade

Habrá un estímulo adicional para los mexicanos que consiguieron una medalla: 40 mil pesos mensuales para los medallistas de oro, 35 mil para los de plata, y 25 mil para los de bronce.

El presidente indicó que el gobierno no administrará el recurso de los deportistas ya que la entrega de apoyos será de la Tesorería de la Federación al beneficiario y serán ellos quienes lo administren.

Previo a los Panamericanos, varios deportistas se quejaron porque hubo una reducción en el monto de sus becas de 6 mil a 2 mil pesos.

La Conade dijo que ese recurso se mantendría hasta la implementación de la segunda fase de la reestructuración, la cual será hasta después de los Juegos Panamericanos, dependiendo los resultados.

“El apoyo que se dará con la subasta es adicional, es prioritario el deporte en el país, seguirá el Fideicomiso de Fodepar de la Conade, el problema es la corrupción y el mal manejo de los fondos, a los atletas no les va a faltar lo necesario, no se van a quedar sin recursos porque nosotros no somos iguales”, afirmó el mandatario.