Una discusión entre dos clientes de un Walmart en Louisiana, Estados Unidos, terminó en un tiroteo, reportó el canal de noticias local WBRZ.

De acuerdo a la filial de ABC, los dos hombres iniciaron un altercado cerca del área de servicio al cliente de la tienda en Baton Rouge.

En un momento, los dos hombres sacaron un arma y se dispararon. Uno de ellos, de unos 40 años y de quien no se reveló su nombre, recibió dos disparos y fue llevado al hospital.

#BREAKING Deputies have been called to a shooting at a WalMart in Baton Rouge, @WAFB reports that law enforcement sources tell the station this is "not an active shooter situation" pic.twitter.com/9wUA1RkgMv

