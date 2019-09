El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a que el festejo patrio del 15 de septiembre en el Zócalo sea pacífico y fraterno.

“Que no haya alcoholismo, que no haya drogas, que podamos celebrar en paz. Que no se traiga desde luego armas. Eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Es la época de la no violencia”, expresó el mandatario federal en sus redes sociales.

“Es una fiesta de la unidad de nuestro pueblo. La Cuarta Transformación significa también alegría, recordar a los que nos dieron patria, justicia y libertad”, agregó.

López Obrador recordó que el festejo iniciará a las 16:00 horas, con la participación de diferentes agrupaciones artísticas de las 32 entidades federativas.

“En punto de las 23:00 horas el presidente dará el tradicional Grito de Independencia y posteriormente continuarán los conciertos de Eugenia León y la Banda El Limón”, detalló presidencia.

El gobierno pidió a la gente no llevar los siguientes objetos al Zócalo:

– Pirotecnia

– Drones

– Armas punzocortantes y de fuego

– Drogas y bebidas alcohólicas

– Punteros láser

– Sustancias inflamables

– Cadenas largas

– Cinturones con hebillas

– Latas de espuma, pintura o aerosoles

– Bicicletas, patinetas y vehículos motorizados – Botellas de cristal

– Mascotas

– Paraguas

– Bolsos o mochilas grandes

Además se recomendó a los asistentes:

– Usar impermeable

– Cuidar a niñas, niños y personas de la tercera edad

– No portar objetos de valor

Les invito al Zócalo a gritar juntos ¡Viva la Independencia de México! pic.twitter.com/tgDEaxbgfT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 12, 2019